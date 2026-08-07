X!

Ministeerium hakkab gümnaasiumikohtade planeerimiseks värsket infot koguma

Eesti
Õpilased eksamil. Illustreeriv foto.
Õpilased eksamil. Illustreeriv foto. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Kui senised koolivõrku puudutavad otsused on haridusministeerium teinud 2014. aastast pärineva analüüsi põhjal, siis järgmisel aastal peaks valmima uus ülevaade, kui palju on tulevikus põhikoolilõpetajaid ja kui palju on tarvis õppekohti. Haridusministeerium rõhutab, et uuringu tellimine ei tähenda, nagu oleks otsus gümnaasiumivõrku ümber korraldada juba tehtud.

Viimane suurem üleriigiline õpilaste prognoosi ja koolivõrgu mudeldamise uuring pärineb 12 aasta tagusest ajast, aga kuna sündimus kahaneb, rahvastik koondub linnade ja ennekõike Harjumaa ümber, kasvanud on õpiränne ning lisandunud kohustus 18. eluaastani õppida, ei ole see enam ajakohane.

"Seniste otsuste oluline alus on olnud 2014. aastal valminud Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 2020 ning iga asustusüksuse koolivõrgu korrastamiseks tehtud üksikanalüüs. Seetõttu on vaja uut üleriigilist ja võrreldava metoodikaga prognoosi," ütles haridusministeeriumi haridustaristu ja -võrgu osakonna juhataja Indrek Riisaar ERR-ile.

Ehkki kohalikud omavalitsuserd on õpilaste prognoose ka vahepealsel ajal tellinud, et haridusvaldkonnas arengukavasid koostada, siis eri piirkondades on neid tehtud erineva metoodikaga ja võrreldavat üldpilti need ei anna.

Ministeerium tellib üleriigilise prognoosi, kui palju on põhikoolilõpetajaid ja gümnasiste aastatel 2030-2050 ning kus on üldkeskhariduse õppekohti tulevikus vaja. Prognoosi tellimiseks plaanib haridusministeerium kulutada eeldatavalt 60 000 eurot, kuid täpne maksumus selgub hanke käigus.

Põhikooliõpilaste prognoos koostatakse kohalike omavalitsuste lõikes ning gümnasistide prognoos kolme stsenaariumi alusel. Nende põhjal modelleeritakse optimaalne gümnaasiumivõrk ja võrreldakse seda olemasoleva koolivõrguga.

Paralleelselt selle uuringuga hindab haridus- ja teadusministeerium kutseõppeasutustes õppekohtade vajadusi.

"Tulemusi kasutatakse gümnaasiumivõrguga seotud poliitikakujundamises ning 2035. aastast kavandatava keskhariduse vastutuse riigile võtmise mõjude hindamisel," sõnas Riisaar.

Ta rõhutas, et uuringu tellimine ei tähenda, et konkreetne gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamise otsus oleks tehtud.

"Küll aga peab uuring andma vajaliku teadmise selleks, et edasisi otsuseid teha andmetele tuginedes: kus võib tulevikus õppekohti puudu jääda, kus võib õpilaste arv väheneda ning millistes kohtades tuleb kaaluda erandeid või uusi lahendusi," märkis Riisaar.

ERR kirjutas juuli lõpus, et paljud põhikooli lõpetanud noored ei tea, kus saavad kooliteed jätkata, sest alles ootavad kutset õppima tulla või teevad jätkuvastuvõtus uuesti teste ja vestlusi läbi. Meedias on muret gümnaasiumikohtade pärast suve jooksul korduvalt kajastatud.

Siiski ei telli ministeerium Riisaare kinnitusel uuringut ühe vastuvõtuaasta probleemi lahendamiseks.

"Tänavune arutelu gümnaasiumikohtade kättesaadavuse üle näitab, miks õppekohtade planeerimine peab olema täpne ja pika vaatega," sõnas ta.

Uuringu läbiviija plaanib haridusministeerium leida oktoobriks ning esimest vaheraportit oodatakse selle läbiviijalt viie kuu möödudes. Põhiraport peab valmima üheksa kuu jooksul.

Haridusvaldkonna arengukava aastateks 2021-2035 toob kitsaskohana välja, et haridussüsteemis pole selgust, kuidas jaguneb vastutus riigi, kohaliku omavalitsuse ja erasektori vahel. 2035. aastaks peaks asjad selgemaks muutuma, nii et õppekohtade tagamise eest vastutab täielikult riik.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

SUVEKONTSERT

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:27

Jaapani kunstnik Matsumoto sai oma näituseks inspiratsiooni Eesti talvest

21:17

Omniva asus klientide pakke kümnete kilomeetrite kaugusele ümber suunama

21:15

USA senat võttis vastu ulatusliku Moskva-vastaste sanktsioonide eelnõu

21:08

Taro teatas kahe idapiiri lõigu valmimisest Uuendatud

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

20:28

Saudi Araabia, Türgi ja Pakistan allkirjastasid ühise kaitselepingu

20:24

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

20:06

Tais tappis 14-aastane poiss kodus oma vanavanemad ja kuus inimest koolis

20:03

Viipekeelsed uudised

19:47

Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08:39

WSJ: USA luure hinnangul võib Ukrainas hätta jäänud Putin asuda NATO-t testima

06.08

Naissaare maavärina põhjustas Läänemere miinivälja all peituv rabakivi

18:49

Ukraina õhurünnak tabas Wildberriese ladu Jekaterinburgis Uuendatud

06.08

Zalužnõi: Venemaal on vastumeetmed pea kõigile NATO relvadele

12:38

Ülevaade: kas valida talveks fikseeritud elektrihind või börsipakett

14:18

Saksamaa kutsus Balti riigid ja Poola julgeolekukõnelustele

12:25

Rainer Saks WSJ artiklist: jutt Venemaa otsesest rünnakust on rumal

06.08

Ginter: meie isikuandmed on ohus ning usaldus arstide vastu rünnaku all

06.08

Tallinn plaanib Pärnu maanteel trammipeatusi nihutada

13:45

"Pealtnägija" alustab hooaega uuenenud koosseisuga

ilmateade

SPORT

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

20:24

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

19:47

Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

19:12

Poolatari otsustav minek tõi talle kollase särgi

loe: kultuur

21:27

Jaapani kunstnik Matsumoto sai oma näituseks inspiratsiooni Eesti talvest

16:55

Piip ja Tuut teater toob lavale klassikalise prantsuse farsi

16:40

Uue muusika reede: Arg Part, Säm, Ollie, Sam Smith, Ravyn Lenae jt

16:13

Ingrid Kalev: väntorelit mängides pole võimalik jääda raskemeelseks

loe: eeter

16:13

Ingrid Kalev: väntorelit mängides pole võimalik jääda raskemeelseks

14:08

Tiit Tuumalu: vabaõhukino ei ole veel nii populaarne kui suveteater

13:45

"Pealtnägija" alustab hooaega uuenenud koosseisuga

12:25

Ingmar Kiviloo: tahaksin kirjutada muusikat telereklaamidele

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (07.08.2026 18:00:00)

15:25

Raadiouudised (07.08.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (07.08.2026 12:00:00)

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Tartu vald hangib Piirissaare jaoks väikelaeva

09:45

Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aastaga 2,2 protsenti

09:40

Portugalis vajab lahendamist viimaste aastakümnete suurim hariduskriis

09:35

Mitmel pool sajab hoovihma

09:25

Raadiouudised (07.08.2026 09:00:00)

06.08

Päevakaja (06.08.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo