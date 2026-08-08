Madise: ma ei taotle presidendiametit, kuid olen vajadusel valmis kaaluma

Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas vastuses päringutele, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendikandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondadeülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt.

"Kinnitan, et olen kõikidele ajakirjanikele ja teistele küsijatele vastanud nii nagu on. Mina ei taotle ühtegi uut töökohta ega ametit. Loodan täie jõu ja pühendumusega õiguskantsleri ametiaja lõpuni töötada," kirjutas Madise vastuses pöördumisele neljapäeval.

Õiguskantsleri sõnul pole riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. "Kõikide minust sõltumata tehtud avalduste peale olen vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga," selgitas ta.

Kommenteerides meedias tõstatatud küsimust sõltumatu ametikandja oletatava rollikonflikti kohta, osutas õiguskantsler põhiseaduslikule korrale. Põhiseaduse kohaselt lõpevad nimetatud või valitud ametis olevate inimeste — nagu riigikontrolör, kohtunik või õiguskantsler — senised volitused alles presidendi ametivande andmisega.

"Kui peaks tekkima olukord, kus riigikogu liikmed suures enamuses üle koalitsiooni ja opositsiooni ning ilmavaateliste leeride piiride leiavad, et inimene, kes praegustes oludes sobiks presidendiks olen just mina, ja küsivad riigikogus presidendi kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut, kaalun seda väga tõsiselt," märkis õiguskantsler. "Võimalik, et riiki tuleb uues ametis teenida, kui salajane hääletus selleni peaks viima," lisas ta.

Lisaks rõhutas Madise vastuses, et sõltumatu põhiseadusliku institutsiooni juht ei tohi end ise kandidaadiks pakkuda, lubadusi anda, kokkuleppeid sõlmida ega teha parteipoliitilisi avaldusi. Erakonnapoliitikast eemal seismise nõue kehtib ka siis, kui pärast kandidaatide ametlikku ülesseadmist (21.–24. augustil) ja registreerimist toimuvad kohtumised poliitikutega ning intervjuud.

Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles neljapäeval, et Madisel oleks praegu riigikogus 67 toetajat ning Eesti 200-st lahkunud ja sotsiaaldemokraatidega liitunud Züleyxa Izmailova Madiset ei toeta. Izmailova ütles ERR-ile, et tegu on salajase hääletusega ning tema taha presidendi valimine ei jää. Tema sõnul peab aga enne hääletust olema arutelu ja mitte surve opositsioonile kiireks valikuks.

Riigikogu vanematekogu arutab presidendivalimist teisipäeval. Valimiste esimene voor on 2. septembril