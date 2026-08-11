Ülle Madise kiri Lauri Hussarile

Riigikogu vanematekogus tekitas teisipäeval enim arutelu, mida pidas Ülle Madise silmas oma kirjas riigikogu esimehele Lauri Hussarile. EKRE esimehe Martin Helme sõnul vaieldi pool tundi selle üle, mida Madise oma lühikeses kirjas mõtles. ERR-i portaal avaldab Ülle Madise loal selle kirja täismahus.

"Austatud Riigikogu esimees

Tänan Teid ja kõiki Riigikogu liikmeid, kes on minuga Vabariigi Presidendiks kandideerimist arutades minu kui ametis oleva sõltumatu põhiseadusliku institutsiooni juhi rolli mõistnud.

Kinnitan, et kui Riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad, et peaksin riigi teenimist jätkama Vabariigi Presidendina, olen nõus kandideerima. Kui hääletus Riigikogu liikmete valikut kinnitab, võtan selle vastutuse kanda."

Täpselt sama seisukohta avaldas Ülle Madise möödunud neljapäeval, kui vastas päringule, mis puudutas huvi õiguskantsleri kui ühe võimaliku presidendikandidaadi oletatava rollikonflikti vastu.

ERR-i portaal kirjutas sellest laupäeval, algse tekstiga saab tutvuda õiguskantsleri veebilehel.

Madise ütles selles kirjas, et temalt ei ole riigikogu liikmed kandidaadina üles seadmiseks nõusolekut küsinud ja et ta ei ole end kandidaadiks ka pakkunud.

"Kõikide minust sõltumata tehtud avalduste peale olen vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga."

Ja lisas: "Kui peaks tekkima olukord, kus riigikogu liikmed suures enamuses üle koalitsiooni ja opositsiooni ning ilmavaateliste leeride piiride leiavad, et inimene, kes praegustes oludes sobiks Vabariigi Presidendiks olen just mina, ja küsivad Riigikogus Vabariigi Presidendi kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut, kaalun seda väga tõsiselt."