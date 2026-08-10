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Venemaa kõrvaldas riigiduuma valimistelt ainsa sõjavastase erakonna

Välismaa
Jabloko juht Nikolai Rõbakov
Jabloko juht Nikolai Rõbakov Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Igor Ivanko
Välismaa

Venemaa ülemkohus tühistas erakonna Jabloko osalemise järgmisel kuul toimuvatel riigiduuma valimistel. Sellega jääb valimistelt kõrvale ainus ametlikult registreeritud partei, mis on avalikult vastu Moskva sõjale Ukrainas.

Venemaa ülemkohus tühistas liberaalse erakonna Jabloko üleriigilise kandidaatide nimekirja registreeringu riigiduuma valimisteks.

Kaalukal istungil rahuldas kohus väikese rahvusmeelse erakonna Rodina hagi. Rodina süüdistas Jablokot välisrahastuse vastuvõtmises, autoriõiguste rikkumises ja "ekstremismi" õhutamises.

Selle otsusega eemaldatakse Venemaa vanim liberaalne erakond – ja ühtlasi ainus ametlikult registreeritud rahumeelse platvormiga kampaaniat tegev partei – üleriigilisest valimisnimekirjast.

Jabloko esimehe Nikolai Rõbakovi sõnul kaevatakse otsus viiepäevase tähtaja jooksul edasi ning tehakse kõik endast olenev, et valimistel siiski osaleda.

Istungil nimetas Rõbakov kohtuasja poliitiliste vastaste põhiseadusevastaseks rünnakuks mõttevabaduse vastu, et kõrvaldada oma konkurendid.

Haruldase vastuhaku märgina tulid istungile kohale paarsada toetajat, keda politsei kõrvalt jälgis. Mõned kandsid kaasas õunu, et näidata toetust Jablokole, mille nimi tähendab vene keeles õuna. Üks toetaja kandis Venemaa lippu keebina.

Kohtuhoone ees toetajatele kõnelenud Rõbakov märkis, et näeb, kui paljud inimesed soovivad rahu ja inimohvrite lõppemist. See oli otsene viide Ukraina sõjale.

Toetajad reageerisid kohtuotsusele hüüetega "Häbi! Häbi!", samal ajal kui julgeolekujõud valmistusid rahvahulka laiali ajama.

"Teil on lahkumiseks kaks minutit. Hiljem ei tule teid keegi sõjakomissariaatidest välja tooma," hoiatas politseinik valjuhääldi kaudu uudistekanali RusNews avaldatud videos.

"Otsus kaevatakse edasi. Sõbrad, ärgem heitkem meelt," teatas erakond hiljem oma avalduses.

Kohtutee Jabloko eemaldamiseks valimisnimekirjast võeti ette pärast seda, kui keskvalimiskomisjon oli eelmisel kuul ootamatult heaks kiitnud enam kui 400 Jabloko kandidaadi osalemise septembris toimuvatel parlamendivalimistel.

Jabloko on Venemaa vanim liberaalne poliitiline erakond ja praeguse laialdase teisitimõtlejate mahasurumise taustal ainus ametlikult registreeritud partei, mis pidi valimistele minema rahumeelse platvormiga.

Venemaa võimud on viimastel aastatel saatnud trellide taha mitu silmapaistvat Jabloko liiget, kuna nad on olnud vastu sissetungile Ukrainasse.

Alljärgnevalt on toodud mõned näited selle kohta, kelle autoriõigusi Jabloko Rodina väitel rikub:

- Erakonna üks asutajaid Grigori Javlinski tsiteeris ühes intervjuus Nõukogude-aegsetest lauludest pärinevaid ridu "Olgu jääv meile päike" ja "Peaasi, et poleks sõda", rikkudes sellega algsete autorite autoriõigusi;

- Jabloko on avaldanud ChatGPT-ga loodud pilte, rikkudes sellega ettevõtte OpenAI autoriõigusi;

- Jabloko veebilehel avaldati pärast 1945. aasta USA pommirünnakut tehtud foto Hiroshimast – sellega rikuti USA armee autoriõigusi;

- Jabloko logo põhineb Nõukogude kunstniku El Lissitzky 1920. aasta plakatil, mis rikub Lissitzky autoriõigusi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, The Moscow Times, Meduza

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