Eesti riigilaevastikku lisandus surubiometaaniga sõitev laev Kratt

Tegelikult saab öelda, et Eestis on tänasest juures uus Kratt. Just selline nimi pandi uuele multifunktsionaalsele riigilaevastiku töölaevale Nasval Baltic Workboatsi laevatehases. Ainulaadne rohebiometaaniga sõitev laev on oma tehnoloogilise arenguga maailmatasemest isegi ees ja võib saada Eestis välja töötatud tehnoloogiaga eksportartikliks.

"Riigilaevastiku ülesanne on tegelikult näidata ka turule suunda, millised tehnoloogiad on töökindlad, milliseid tehnoloogiaid saab merenduses kasutada. Ma arvan, et see meie roll ongi ja sama oluline on ka see, et me näitame suunda, et Eesti kütusetootmisel on tulevik ja see laev on sellest ehe näide, sest maapeal surubiometaan on ennast tõestanud, merel veel mitte. Meie asi on olla natuke katsebaas, aga samas näidata ka turule suunda, kuhu poole võib tehnoloogiatega liikuda," sõnas riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma.

"Ma arvan et nii Eesti riigina kui Baltic Workboatsina me oleme järjekordselt tõestanud luua keerulisi projekte, ehitada keerulisi projekte ja me suudame seda laeva müüa nii Norras kui igal pool maailmas, kus mõeldakse roheliselt," sõnas Baltic Workboatsi juhatuse esimees Margus Vanaselja.

Üks kaptenitest, kes sellel laeval n-ö maapeal ja kai ääres selles ametis olnud juba aasta, kibeleb nüüd ruttu merele.

"Muidu ma olen poitöösid teinud poilaeva Sektoriga, mis on üle 30 aasta vana. Sellel laeval on kindlasti palju rohkem mugavusi, ta on tehnoloogiliselt palju arenenum ja ta on Eesti riigile vajalik ja ta teeb meie töö tunduvalt lihtsamaks," ütles laeva Kratt kapten Sander Laus.

Kui eelmine riigilaevastiku laev ehitati valmis kaheksa aastat tagasi, siis järgmine suursaarte uus parvlaev peaks valmima kahe aasta pärast - samuti alternatiivkütusega ehk elektriline.