Reformierakonnaga liitus Ruslan Trochynskyi

"Eesti on minu kodu. Olen 22 aasta jooksul tutvustanud Eesti ja Ukraina kultuuri nii siin, Ukrainas kui ka 23 välisriigis ning püüdnud oma esinemiste kaudu kokku tuua kohalikke Eesti ja Ukraina kogukondi. Minu jaoks on olulised vaba ja avatud ühiskond. Tahan anda oma panuse sellesse, et Eesti oleks ka tulevikus hoitud ja tugev ning jätkaks Ukraina toetamist kuni Ukraina kindla võiduni," ütles Trochynskyi.

Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga tervitas Trochynskyi liitumist. "Ruslan on aastaid ühendanud Eesti ja Ukraina kultuuri ning seisnud vaba ja avatud Eesti eest. Kõik, kes Ruslani tunnevad, teavad, et ta on Ukraina mees Eesti südames. Mul on hea meel, et ta panustab Eesti tulevikku edaspidi koos Reformierakonnaga," sõnas Vaga.

Ruslan Trochynskyi on Ukraina päritolu muusik, laulja ja trombonist, kes on elanud Eestis 22 aastat. Laiemale avalikkusele on ta tuntud ansambli Svjata Vatra eestvedajana. Oma tegevuses on ta teinud koostööd ka Eesti saatkondade ja välisesindustega, et tuua välismaal kokku Eesti ja Ukraina kogukondi.