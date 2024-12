New Yorgi prokurörid esitasid United Healthcare'i juhi tapjale süüdistuse

Brian Thompsoni (50) tapjaks peetav 26-aastane Luigi Mangione võeti kinni Pennsylvania osariigis Altoonas ühes McDonaldsi sööklas pärast seda, kui üks klient ja töötaja arvasid temas ära tundvat tulistaja, kelle pilti oli meedias laialt jagatud, ütlesid ametnikud pressikonverentsil.

Kui kaks politseinikku McDonaldsis Mangionele lähenesid ja küsisid, kas ta on hiljuti New Yorgis viibinud, hakkas mees värisema ja vaikis, rääkis üks ametnikest pressikonverentsil. Mees oli kandnud maski ja istus üksi sülearvuti ja seljakotiga.

Seljakoti läbiotsimisel politseijaoskonnas leiti must "kummitusrelv" - 3D prinditud osadest kokku pandud tulirelv, mis muutis selle jälitamatuks - laetud salve ja summutiga. Pennsylvania võimude sõnul sarnanesid nii relv kui ka riided ja mask mõrvari kasutatutele.

Mangione viidi esmaspäeva õhtul Altoonas asuvasse Blairi maakonna kohtumajja, kus talle esitati süüdistus ebaseadusliku relva omamises ja võltsimises. Kohtunik küsis Mangionelt, kas ta mõistab talle esitatud süüdistusi, ja ta vastas jaatavalt.

Kohtudokumentide kohaselt esitasid New Yorgi prokurörid Mangione'ile mõrvasüüdistuse koos nelja sellega seotud relvasüüdistusega.

Pennsylvania prokurörid leidsid, viidates Mangionelt leitud valedele isikutunnistustele ja suurele summale sularahale, et ta võib võimude eest varjuda, mistõttu palusid keelduda tema kautsjoni vastu vabastamisest, mille kohtunik ka heaks kiitis. Kahtlustatava juurest leiti ka mitmeid elektroonikaseadmeid, mida politsei uurima asus.

Pennsylvania ametnikud ütlesid pressikonverentsil, et nad töötavad selle nimel, et teha kindlaks, kas Mangionel on kaasosalisi ja kas ta kavatses ka kedagi teist tappa. Nende sõnul viibis mees mitu päeva Pennsylvanias ja nüüd tuleb täpsemalt uurida, kus ta oli ja mida ta osariigis tegi.

Marylandi elanikul Mangionel oli mitu võltsitud isikutunnistust, sealhulgas võltsitud New Jersey isikutunnistus, mis ühtis sellega, mida tulistaja kasutas päevi enne tulistamist Manhattani hostelisse registreerimiseks, ütlesid ametnikud.

Kahtlustatav oli radikaliseerunud musterõppur

UnitedHealthcare'i tegevjuhi tapmises kahtlustatavana kinni Mangionelt leiti manifest, milles kritiseeriti tervishoiufirmasid selle eest, et nad seavad kasumi teenimise inimeste eest hoolitsemisest tähtsamaks, teatas New York Times esmaspäeval, viidates kõrgele õiguskaitseametnikule.

Käsitsi kirjutatud kolmeleheküljeline teksti räägib nii tema motivatsioonist kui ka mõtteviisist, ütles New Yorgi politsei (NYPD) komissar Jessica Tisch. Kuigi selles ei mainitud konkreetseid sihtmärke, kajastus tekstis Mangione negatiivne suhtumine Ameerika suurettevõtete suhtes, ütles NYPD detektiivide juht Joseph Kenny.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas, et Mangione loetud tekstide analüüs näitab, et mingil hetkel olid tema ideed aktivismist muutunud huviks vägivalla vastu. Jaanuaris kommenteeris ta Goodreadsi raamatuarvustuste saidil Theodore John Kaczynski teost "Industrial Society and Its Future", mida tuntakse ka kui "Unabomberi manifesti" ja andis sellele neli tärni.

"Lõik, mille leidsin Internetist ja mis minu arvates on huvitav: Oleks pidanud olema mune ära tunda, et rahumeelne protest pole meid absoluutselt mitte kuhugi viinud ja päeva lõpuks on tal ilmselt õigus... Kui kõik muud suhtlusvormid ebaõnnestuvad, on ellujäämiseks vajalik vägivald. Sulle ei pruugi tema meetodid meeldida, aga kui vaadata asju tema vaatenurgast, siis see pole terrorism, see on sõda ja revolutsioon," kirjutas Mangione oma arvustuses.

Mangione sotsiaalmeediakontode põhjal saab öelda, et viimastel kuudel oli ta sõpradest ja perest võõrdunud ja samast võis leida viiteid ka tema enda tervisele. Mangione konto taustafotol sotsiaameediakeskkonnas X oli röntgenülesvõte inimese selgroost, mis ühe ortopeedi sõnul annab tunnistust seljaoperatsioonist. Mangione profiil Goodreadsi keskkonnas näitab ka, et ta oli lugenud seljavalu käsitlevaid raamatuid.

Mangione lõpetas 2016. aastal kõige paremate tulemustega Baltimore'is tegutseva poiste erakooli, ning omandas 2020. aastal Pennsylvania ülikoolis, mis kuulub mainekasse Ivy League'i, kaks insenerikraadi. Tema viimane teadaolev aadress oli Honolulus, ütlesid ametnikud.

"Meie perekond on Luigi arreteerimisest šokeeritud ja muserdatud," ütles Mangione perekond Marylandi poliitiku Nino Mangione sotsiaalmeediakontol avaldatud avalduses. Nad ütlesid, et ei saa rohkem kommenteerida, kuna teavad ainult seda, mida on meediast lugenud. Samas avaldasid nad kaastunnet Thompsoni perekonnale.

Thompson tulistati surnuks eelmise nädala kolmapäeva varahommikul keset USA ärikeskust, kui ta oli teel New Yorgi kesklinnas asuvasse hotelli, kus pidi kokku saama investoritega. Jõhker mõrv raputas USA ühiskonda ning mõrvari otsinguid kajastas laialdaselt meedia.