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Peipsil toimus üheksandat korda Toidu Tänava festival

Eesti
Peipsi toidu tänav 2025
Peipsi toidu tänav 2025 Autor/allikas: Ülle Jukk
Eesti

Toidugurmaanid seadsid sel nädalavahetusel sammud Peipsi äärde, kus pakuti nautimiseks nii kohalikke kui ka kaugemaid maitseid. Aukohal oli loomulikult värske kala.

Juba üheksandat korda toimunud Peipsi Toidu Tänava festivalil avas ligi 40 Peipsi-kandi maitsetele pühendunud kodukohvikut oma uksed. Lisaks sellele oli soovijatel võimalik täiendada kulinaariaoskusi kolmes õpitoas. Näiteks pühapäeval sai Põldmaa külas Emanuel Ville käe all õppida küpsetama veiseribi metsaseentega.

"Festivali eesmärk ongi näidata kogu seda Peipsi-ääre rikkust ja kuidas inimesed oskavad selle rikkuse lauale tuua. See on meie eesmärk, et kvaliteetset toitu pakkuda kogu Eestile," lausus festivali korraldaja Triinu Akkermann.

Toitude valmistamisel kasutati peamiselt kohalikku toorainet. Kodukohvikute menüüs oli aukohal värske kala.

"Augustis kindlasti on kõige värskem ja kõige mõnusam ahven. Meil on ahven nii praetud kujul, kõrbeahvenana kui ka supi sees," sõnas Peipsi piirkonna kokk Tauno Laasik.

Neil päevil said külastajad osta ka traditsioonilisi Peipsiääre sibulapirukaid ja hoidiseid. Et kõiki külastajaid ära teenindada, tuli tööd alustada varahommikul.

"Tõusime kuskil kuue paiku üles. Ikkagi võtab aega. Täna on natuke vähem rahvast kui eile, aga muidu päris kenasti läheb, et ikka poole tunni tagant saab mingi portsu ära müüdud," ütles kodukohviku pidaja Anna.

Esmakordselt oli festivalil võimalik proovida ka riisipaberist valmistatud kevadrulle.

"Teeme kevadrulle, mida nüüd kutsume augustirullideks. Oleme siiani saanud väga head tagasisidet. Inimesed on mulle öelnud, et see kaste on nii hea ja kala nii värske," sõnas kodukokk Vietnamist Trang.

Peipsi järve äärde saabus huvilisi igast Eesti nurgast ja kaugemaltki.

"Valik oli väga hea, et me võtsime päris mitu rooga. Ahvenat, pada ja ka veel kevadrulli ning magusat loomulikult," lausus külastaja Tartumaalt Krista.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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Peipsil toimus üheksandat korda Toidu Tänava festival

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