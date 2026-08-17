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Venemaa ülemkohtu hoone ees vahistati 35 inimest

Välismaa
Foto: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Rohkem kui 35 inimest võeti vahi alla Venemaa ülemkohtu hoone ees Moskvas, kus kohus arutas sõjavastase partei Jabloko edasikaebust otsuse asjus, millega keelati nende osalemine septembrikuistel riigiduumavalimistel.

Vahi alla on võetud vähemalt 35 inimest, kinnitavad nii Jabloko Moskva osakonna juht, kui ka parteijuht ise. Vahistatute hulgas on ka neid, kes tänasel kohtuistungil kaitse tunnistajatena üles pidid astuma.

"Näiteks Arbati politseijaoskonnas, vähemalt praegu, tahavad nad kinnipeetud protokollita vabastada. Seega jääb segaseks, miks nad üldse kinni peeti ja mis alusel. Teiste sõnadega - lihtsalt meie, ülejäänute hirmutamiseks," sõnas Jabloko Moskva osakonna juht Kirill Gontšarov.

"Vahistatute hulgas on Viktor Balabanov, riigiduumasaadiku kandidaat, kelle me kutsusime tänasele istungile, et ta võiks tunnistada. Ka tema võeti Ülemkohtu hoone juures kinni. Enamgi veel, viimase kahe päeva jooksul on võimuesindajad Moskvas käinud nende inimeste kodudes, kes osalesid avatud kohtuistungil Ülemkohtus nädala eest," ütles Jabloko parteijuht Nikolai Rõbakov.

Jabloko oli Venemaa riigiduumavalimistel osalevate erakondade hulgas ainuke, mis nõudis Ukraina-vastase agressioonisõja kiiret lõpetamist. Oli, sest marurahvuslik Rodina partei nõudis Jabloko kiiret kõrvaldamist valimistele lubatud parteide seast ning kohtu abiga Rodina oma tahtmise ka sai.

Jabloko kaebas kohtuotsuse edasi, kuid tundub, et Venemaa valitsus on otsustanud partei igal juhul valimistest eemal hoida. Parteiliikmete lühikeseks ajaks vahi alla võtmine on praeguseid Venemaa üldiseid olusid ja meelsust arvestades isegi leebe meede. Nii kergesti ei lähe aga Pihkvas kohtu ette astunud Jabloko föderaalpoliitika komisjoni liikmel Lev Šlosbergil. Vene kohus mõistis esmaspäeval Šlosbergi 11 aastaks vangi

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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