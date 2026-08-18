Põllumehed tulevad toetuste kärpimise vastu Tallinnasse meelt avaldama

Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub peaministrit 25. augusti aktsioonile, et ta selgitaks oma seisukohta otse põllumajandustootjatele ja kuulaks nende küsimusi. Aktsioon algab 25. augustil ning sektor on valmis kohalolekut jätkama kuni 27. augustini, teatas koja pressiesindaja Liilit Kirss teisipäeval.

Põllumehed protestivad rahandusministeeriumi valitsusele tehtud ettepaneku vastu eraldada Euroopa Liidu järgmises seitsmeaastases eelarveraamistikus (MFF) põllumajandusele ja toidutööstusele kokku 295 miljonit eurot (245 mln + 50 mln) 546 miljoni asemel, mille Euroopa Komisjon on oma eelarveettepanekus Eesti põllumajandusele ette näinud. Seda oleks 251 miljonit eurot ehk 46 protsenti vähem, kui sektoril oleks võimalik saada.

Koja pressiteates öeldakse, et Eesti põllumajandussektor ja riik on aastaid seisnud Euroopa Liidus selle eest, et Eesti tootjate konkurentsipositsioon ja toetuste tase jõuaksid EL-i keskmisele tasemele järele ning Euroopa Komisjoni järgmise eelarve ettepanekus Eestile on see enam kui 20 aastat kestnud mahajäämus nüüd rahajaotuses arvesse võetud.

"Kui Eesti valitsus suunab sellest eraldisest põllumajandusse ja toidutootmisse vaid 295 miljonit eurot, jääb ligi pool põllumajanduse sissetulekulõhe tõttu Eestile suunatud rahastusest põllumajandus- ja toidusektori tugevdamiseks kasutamata," tõdes EPKK.

Koda märkis oma pressiteates, et 25. augustil Tallinnas toimub jätkuprotest, mis järgneb märtsis toimunud aktsioonile, kui põllumehed tõid üle Eesti meeleavaldustele välja 689 traktorit ning seekord ollakse valmis protestiks kuni 27. augustini, kui see osutub vajalikuks.

"Oleme aastaid koos Eesti riigiga Euroopas seisnud selle eest, et meie põllumeeste ebavõrdset konkurentsipositsiooni tunnistataks ja toetused ühtlustataks. Nüüd on see võimalus EL eelarve ettepanekuna laual, aga Eesti valitsus ise plaanib sellest summast olulise osa põllumajandusest ja toidutootmisest kõrvale suunata. Seda on tootjatele väga raske selgitada," ütles EPKK juhatuse esinaine Kerli Ats.

"Need vahendid ei ole ainult võimalus midagi uut ehitada. Lisaks arengule on need olulised ka selleks, et ettevõtted suudaksid järgmise seitsme aasta jooksul teha vajalikud investeeringud ka tänase tootmismahu hoidmiseks. Kui investeeringud jäävad tegemata, hakkab see varem või hiljem mõjutama seda, kui palju toitu me Eestis ise toodame. Näeme viimastel aastatel selgelt, et kodumaine sealihatootmine, lihaveise- ja lambakasvatus, kartuli- ja köögiviljakasvatus on languses ja teraviljakasvatajad raskustes," lisas Ats.

EPKK teatas, et soovib peaministriga sisulist kohtumist, et saavutada kokkulepe Euroopa Liidu poolt eraldatava 546 miljoni euro koos selle juurde kuuluva riigipoolse kaasrahastusega täismahus suunamiseks Eesti põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tugevdamisse ja toidujulgeoleku kindlustamisse.

Samuti kutsub koda peaministrit 25. augusti aktsioonile, et ta selgitaks oma seisukohta otse põllumajandustootjatele ja kuulaks nende küsimusi.

"Märtsis kuulsime riigikogus eri erakondadelt, et Eesti põllumajanduse konkurentsivõime ja toidujulgeolek vajavad tuge. Nüüd on otsus Eesti valitsuse enda käes. Ootame, et valitsus kasutaks seda võimalust ja tuleks oma valikut ka põllumeestele selgitama," ütles Ats.

Koda rõhutas oma pressiteates, et märtsis anti teadlikult rahulik hoiatussignaal: liiklust ei blokeeritud ning tähelepanu juhiti põllumajanduse konkurentsivõimele, investeerimisvajadusele ja Eesti toidujulgeolekule. Suvel jätkus kampaania põldudele paigaldatud sõnumitega ja koostöös jaekaubandusega.

Protesti täpsed korralduslikud detailid avaldab EPKK pärast juhtimisotsuste ja kooskõlastuste kinnitamist.