IAEA juht: Süüriast leiti mitu tonni tuumamaterjale

ÜRO tuumajärelevalve juht Rafael Grossi teatas teisipäeval, et tema agentuur leidis Süürias varem deklareerimata asukohast mitu tonni tuumamaterjale, mis pärinevad Süüria eelmiste võimude valitsusajast.

"Tänu teie julgele otsusele meid teavitada veel ühe tuumamaterjali hoiukoha olemasolust pääsesime sinna ligi. Jutt käib mõnest tonnist tuumamaterjalist, mida võidakse vääralt kasutada," ütles Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht Grossi Damaskuses toimunud pressikonverentsil.

Süüria välisminister Asaad al-Shaibani kinnitas, et Süüria võimud teavitasid ÜRO tuumajärelevalvet tuumamaterjalide olemasolu kohta omal vabal tahtel.

Shaibani sõnul ei kujuta leitud materjalid tehniliste hinnangute kohaselt endast otsest ohtu.

"Need jäävad Süüria riikliku järelevalve alla ja allutatakse agentuuri kaitsemeetmete süsteemile," lisas välisminister.

"See materjal võetakse arvele ja allutatakse rahvusvahelisele kaitsemeetmete süsteemile," ütles Grossi omalt poolt.

Süüria ja IAEA eksperdid asuvad tegema koostööd materjalide ohutuks ladustamiseks, lisas ta.

Grossi külastas ka riigi idaosas asuvat Deir Ezzori objekti, mis on olnud 18 aastat suletud ja kus IAEA kahtlustas tuumareaktori olemasolu.

Iisrael tunnistas 2018. aastal, et korraldas 11 aastat varem objekti vastu ülisalajase õhurünnaku.

"Olime Deir Ezzori objektil, kus praegu toimuvad väga põhjalikud väljakaevamis- ja uurimistööd," ütles Grossi.

"See on väga oluline, sest see kinnitab IAEA pikaajalist hinnangut, et seal ehitati salaja tuumarajatist," lisas Grossi.

Agentuur teatas eelmisel aastal, et avastas 2024. aastal toimunud inspektsiooni käigus objektilt uraaniosakesi.

Grossi visiit järgnes uudisteportaali Axios eelmise nädala teatele, mis tsiteeris USA ja Iisraeli ametnikke. Nende sõnul jõudsid Washington ja IAEA kokkuleppele, et agentuur eemaldab Süürias salajasel objektil hoitava tuumamaterjali, olles eelnevalt jõudnud kokkuleppele Süüria ja Iisraeliga.