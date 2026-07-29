USA meedia: Iraan kavatses raketirünnakuga tabada Ukraina sadamat

"Mõned allikad on öelnud, et nad eeldavad, et Iraan laseb Ukraina suunas välja väikese lõhkepeaga ballistilise raketi, et teha sümboolne žest, kuid tekitada suhteliselt vähe kahju. Teised ametnikud on öelnud, et sihtmärgiks saab tõenäoliselt üks Ukraina sadamatest Musta mere ääres," vahendas portaal Unian kolmapäeval lehte.

Samas märgib ajaleht, et igasugune Iraani raketirünnak Ukraina vastu tähendaks konflikti järsku eskaleerumist ja võib viia ulatuslikuma sõja puhkemiseni, arvestades kahe riigi vahelisi pingelisi suhteid, mis tulenevad Iraani liidust Venemaaga.

Lehe allikate andmetel on Iraani ametnikud väljendanud lootust, et konflikt lõpeb pärast nende vastulööki, kuid lääne ametnikud hoiatavad, et Ukraina reaktsiooni on raske ennustada.

Iraani valitsusele lähedal seisev analüütik Mehdi Rahmati märkis, et kuigi mõned Iraani poliitikud kutsusid üles andma Ukrainale vastulööki, soovitasid teised ilmutada vaoshoitust.

"Ukraina ei ole väike ega tähtsusetu riik. Sel on lahingukogemus ning Ameerika ja Euroopa poolt antav materiaalne ja tehniline toetus. Me ei võida midagi, kui loome selles sõjas uue rinde," märkis Rahmati

Siiski jääb ebaselgeks, kui kaua õnnestub pinget ohjeldada, nentis USA suurim ajaleht.