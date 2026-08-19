USA kehtestas sanktsioonid ICC presidendi vastu

USA sanktsioonid tabasid Jaapanist pärit Akanet ning Senegalist pärit ICC vanemjuristi Abdoulaye Seyet. Sanktsioonid on suuresti seotud ICC uurimistega Iisraeli tegevuse suhtes.

"Need inimesed on otseselt osalenud ICC püüdlustes uurida, vahistada, kinni pidada või anda kohtu alla ametnikke, kelle valitsus ei ole nõustunud ICC jurisdiktsiooniga," teatas USA välisminister Marco Rubio.

ICC mõistis sanktsioonid hukka ja teatas, et need kahjustavad õigusriiki ning seavad ohtu rahvusvahelise õiguskorraga seotud põhimõtted.

"Kui õigusemõistjaid ähvardatakse seaduse kohaldamise eest, satub ohtu rahvusvaheline õiguskord ise," teatas ICC oma avalduses.

USA pole samas ICC liige ning Trumpi administratsioon süüdistab kohut poliitilises kallutatuses ja Ühendriikide suveräänsuse ohustamises. USA on viimastel kuudel suurendanud survet ICC-le ning kutsunud ka teisi riike üles sealt lahkuma.