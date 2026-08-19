Põllumehed kavandavad protestiaktsiooni

augustil Toompeal protestiaktsiooni ja taotlevad kohtumist peaministriga. Põlumajandus-kaubanduskoja teada kavatseb valitsus Euroopa Komisjonilt aastateks 2028-2034 Eesti põllumajanduse sissetuleku- ka konkurentsilõhe tasandamiseks ettenähtud 564 miljonist eurost eraldada meie põllumeestele ja toidutööstusele vaid 295 miljonit ehk 46%. Rahandusminister Jürgen ligi kinnitusel pole valitsus raha vähendamist arutanud.

Olev Kenk