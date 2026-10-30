Agrone Grupp omandas Läti suurima piimatööstusettevõtte

Tehingu käigus omandas Agrone grupp oma emaettevõtte kaudu 100-protsendise osaluse Food Union Managementis, millele kuuluvad enamusosalused mõlemas Läti piimatööstuses. Osalus osteti seniselt omanikult Food Union Luxembourg Holdings II S.à r.l.

Tehing viidi lõpule pärast Eesti ja Läti konkurentsiametite heakskiitu ning seda rahastas SEB.

Tehingu hinda ei avalikustata poolte kokkuleppel. Tehingut nõustasid Eversheds Sutherland ja PwC.

Agrone juhatuse esimees Raul Jeets ütles, et tegemist on kahe riigi piimatööstuste jaoks ajaloolise tehinguga.

"Rīgas piena kombināts on ligi sajandipikkuse ajalooga ettevõte, millel on tugev turupositsioon ning kogu Baltikumis tuntud ja armastatud kaubamärgid, nagu Kārums ja Lakto. Ühendades Agrone kogemuse toorpiima tootmises ning Rīgas piena kombinātsi teadmised piima töötlemises, tootearenduses ja müügis, saame hea aluse kogu kontserni tegevusmahtude kasvatamiseks, tõhususe parandamiseks ja konkurentsivõime tugevdamiseks," ütles ta.

Jeetsi sõnul on Agrone aastaid töötanud selle nimel, et laiendada oma tegevust piimatootmisest ka piima töötlemisse.

"Oleme ettevõtjad, kellel on pikaajaline kogemus piimatootmises ja ambitsioon luua midagi palju suuremat. Rīgas piena kombinātsi omandamine on meie jaoks oluline strateegiline samm, mis avab uued võimalused kasvuks Baltikumis ja ekspordi laiendamiseks kaugematele turgudele," ütles ta.

AS-i Rīgas piena kombināts juhatuse esimehe Artūrs Čirjevskisi sõnul on ettevõtte eesmärk pakkuda klientidele ja tarbijatele jätkuvalt kvaliteetseid ja maitsvaid piimatooteid.

"Meil on hea meel, et tehing on lõpule jõudnud. Nüüdsest kuulume tugevasse Balti piimanduskontserni, mis katab kogu piimanduse väärtusahela. See on olnud meie pikaajaline ambitsioon," ütles ta.

Tehingut rahastanud SEB ettevõtete panganduse juhi Joosep Kadaku sõnul on Agrone hea näide sellest, kuidas Eesti kapitalil kasvanud põllumajandusettevõte astub järgmise sammu terviklikuks Balti ettevõtteks saamiseks. "See tehing peegeldab regiooni toiduainesektori laiemaid suundumusi. Kohalik toiduainetööstus muutub aina tugevamaks ja rõhuasetus liigub rohkem kõrgema lisandväärtusega tootmise poole, mis toetab toidujulgeolekut ning julgemat eksporti. Rīgas piena kombināts ja Valmieras piens ekspordivad juba praegu umbes kolmandiku oma toodangust enam kui 30 riiki. Aina rohkem väärindamisele orienteerumine piimatööstuses on Eesti ning regiooni jaoks väga positiivne areng nii majanduslikult kui ka laiema julgeoleku poolest," ütles Kadak.

Omanikuvahetusega ei kaasne esialgu muudatusi Rīgas piena kombinātsi ega Valmieras piensi igapäevatöös ega suhetes töötajate, klientide, toorpiima tarnijate ja teiste koostööpartneritega. Tootmine ja tarned jätkuvad tavapäraselt. Järgmise sammuna hakkavad Agrone ja Läti ettevõtete juhtkonnad ühiselt välja töötama edasist arengustrateegiat.