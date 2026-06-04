E-Piim Tootmise vara müügi ettevalmistamine on lõpusirgel

E-Piim Tootmise vara müügiks ettevalmistamine on lõpusirgel ning pankrotihaldurid plaanivad tehased müüki panna kokku 88 miljoni eurose alghinnaga. Ettevõtte suuromaniku, piimandusühistu SCE E-Piima saneerimise kohta ootab aga ühistu jätkuvalt Tartu ringkonnakohtu otsust.

12. märtsil kuulutas kohus välja E-Piim Tootmise pankroti. Pankrot võimaldas ettevõttel lõpetada kallid lepingud Hollandi vähemusaktsionäridega ja alustada ise oma toodangu müüki.

Ettevõtte müügiprotsessi algatamine on aga edasi lükkunud. "Ootame müügiprotsessi algamist lähinädalatel. Otsus on pankrotitoimkonna käes. Ettevõtte poolt oleme selleks protsessiks valmis juba kuu aega," ütles E-Piim Tootmise tegevjuht Anti Orav.

E-Piim Tootmine pankrotihaldurite Olav Kuklase ja Indrek Lepsoo sõnul määras ja kooskõlastas võlausaldajate esimene üldkoosolek alghinnad.

"Pankrotimenetluses müüakse Paide ja Põltsamaa tehased ühiselt alghinnaga 80 miljonit eurot ning Järva-Jaani tehas eraldi alghinnaga kaheksa miljonit eurot," teatasid pankrotihaldurid ühises vastuses ERR-i päringule.

"Saame kinnitada, et vara müügiks ettevalmistamine on lõpusirgel ja loodame lähiajal avaliku enampakkumise välja kuulutada koos lõplike müügitingimuste ja tähtaegadega," ütlesid Kuklase ja Lepsoo.

Ettevõtte vastu on pankrotihaldurite sõnul huvi tuntud nii Eestist kui ka välismaalt.

"Vara omandamise vastu on huvi tuntud ja loodetavasti tullakse ka enampakkumisele osalema. Kas ka ostupakkumine tehakse, selgub enampakkumisel. Huvi on tuntud ka välismaalt," kinnitasid nad.

Varem loodeti vara müügiga ühele poole saada juulikuus, kuid praegu lükkub enampakkumine augustisse.

"Enampakkumise lõpp jääb augustisse sellepärast, et ostuhuvilistel jääks piisav aega ettevõtte ja sellega seotud dokumentatsiooni ja lepingutega tutvumiseks. Kuna müüakse võlgniku toimivad ettevõtted ja tehased, ei ole tegemist niinimetatud tavapärase kinnistu müügiga," ütlesid Kuklase ja Lepsoo.

E-Piim Tootmise suuromanik, piimandusühistu SCE E-Piim taotles Tartu maakohtult ühistu saneerimise algatamist. Lõpliku otsuse selgumine on edasi lükkunud.

"Ühistu saatuse osas ootame jätkuvalt Tartu ringkonnakohtu otsust, kus taotleme saneerimist," ütles piimandusühistu SCE E-Piim tegevjuht Peep Peterson.

Saneerimise otsus võimaldaks Petersoni sõnul põllumeestel suurema osa tagasi saada, kui seda võimaldaks pankrotiotsus.

"Saneerimisega võiks võlgadest teenindatud saada rohkem, kui annaks põllumeestele tagasi pankrot," ütles Peterson.