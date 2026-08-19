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Väikesaarte parvlaevade töötajad otsustasid streikida

Raadiouudised
Raadiouudised

Eesti Meremeeste Ametiühing otsustas, et Kihnu, Vormsi ja Sõru-Triigi parvlaevade töötajad kuulutavad välja streigi.

Põhjuseks Meremeeste ametiühingu nurjunud palgatõusu ja kollektiivleppe läbirääkimised ettevõttega Kihnu Veeteed. Ametiühjing pole veel otsustanud, millal ja kui pikalt streik toimub. Eesti meremeeste ametiühing esindab Kihnu Veeteede 42-st töötajast 26-t meeskonnaliiget. Streigist rääkis Kristi Raidlaga Eesti Meremeeste ametiühingu juht Jüri Lember

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