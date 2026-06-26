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Nädalavahetusel on oodata on vihma, äikest ja ka päikest

ilm
Võililled.
Võililled. Autor/allikas: Johanna Alvin/ERR
ilm

Eeloleval ööl saabub Skandinaaviast niiske madalrõhulohk, mis üle Soome lahe itta liigub. Taevas on pilves, sajab hoovihma ja võib olla äikest. Päeval tugevneb Eestis kõrgrõhuala mõju ning lääne poolt jõuab kohale soojem õhumass. Pilvkate on muutlik, kohati on sajuhooge ja äikest. Sooja on kuni 27 kraadi. Pühapäeval on Eesti loodepoolse madalrõhuala ja kagupoolse kõrgrõhuala piirimail. Nii öösel kui ka päeval sajab paiguti hoovihma ning võib olla äikest. Jätkub kuumema õhu sissekanne, tänu millele kerkivad ka päevased temperatuuri maksimumid 30 kraadi lähedale.

Saabuv öö tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. TUUL pöördub lõunakaarde puhudes kiirusega 1-7, rannikul 3-9, iiliti 13 m/s. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Laupäeva hommik tuleb pilves selgimistega, vaid Eesti kirdeosas on pilvisus hõredam. Paiguti sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 2-8, rannikul iiliti 11 m/s. Sooja on hommikul 15 kuni 19, Lääne-Eestis kuni 21 kraadi.

Päeval on taevas muutlik, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti ka udu. Ennelõunal puhub tuul läänekaarest 2-8 m/s, pärastlõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on oodata 22 kuni 27, rannikul kohati 18 kraadi.

Õhtul on selge ja vähese, Ida-Eestis kohati vahelduva pilvisuse ja vihmahoogudega ilm. Põhjarannikul on kohati udu. Puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur on 19 kuni 21, rannikul kohati kuni 16 kraadi.

Pilvisus on järgnevail päevil vähene ja vahelduv. Kui pühapäeval on hoovihma oodata vaid üksikutes kohtades ning võib olla ka äikest, siis esmaspäeval rabistab hoovihma veidi laialdasemalt. Teisipäev tuleb olulise sajuta, kolmapäev juba lausa päikesepaisteline.

Järgnevaid päevi iseloomustab suviselt soe ilm. Pühapäeval tõuseb õhutemperatuur mõnel pool isegi 31 kraadini. Esmaspäeval on sooja keskmiselt 28, teisipäeval 26 ning kolmapäeval 24 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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