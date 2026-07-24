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Laupäeval on taas oodata hoovihma

ilm
Pilvine ilm
Pilvine ilm Autor/allikas: Minupilt.err.ee/Karl Laius
ilm

Pühapäeval püsivad Läänemeremaad Norra mere ulatusliku madalrõhuala serval. Edela poolt saabub mõnevõrra soojemat õhku ja niiskust. Öösel on sadusid kohati, päeval liiguvad sajupilved üle maa ning pärastlõunal võib ka äikest olla.

Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ning mandril tekib mitmel pool udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, saartel ja läänerannikul lõunakaare tuul 4 kuni 10, iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, rannikul kuni 17 kraadi.

Laupäeva hommikul on vahelduva pilvisusega ilm. Samas saartel ja läänerannikul pilvisus tiheneb ja kohati võib sadada hoovihma. Ida- ja Lõuna-Eestis on paiguti udu. Tuul puhub lõunakaarest 1 kuni 6, saartel ja läänerannikul 4 kuni 10, iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 13 kuni 17 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning kohati sajab hoovihma. LÄÄNE-Eestis aga pilvisus tiheneb ja sadusid on enam. Tuul puhub lõunakaarest 3 kuni 9, iiliti 13 m/s ning sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Õhtu tuleb pilves selgimistega, Ida-Eestis hõredama pilvisusega ning paiguti sajab vähest hoovihma. Tuul puhub valdavalt edelast 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 m/s. Sooja on 16 kuni 19, Ida-Eestis kuni 21 kraadi.

Päev tuleb vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hooti vihma ning pärastlõunal võib ka äikest olla. Esmaspäeval pilvisus tiheneb. Ajuti sajab vihma, mitmel pool on äikest ja tugevat sadu. Teisipäev tuleb aga vähese ja vahelduva pilvisusega ning mõnel pool rabistab veel hoovihma. Kolmapäevaks selgineb taevas veelgi ning päev möödub olulise sajuta. Sooja on pühapäeval ja esmaspäeval keskmiselt 23 ning teisipäeval ja kolmapäeval 21 kraadi.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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