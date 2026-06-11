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Reedel on ilm pilves ning mõnes kohas võib vihma rabistada

ilm
Foto: Minupilt.err.ee/Karl Laius
ilm

Eeloleval ööl liigub madalrõhkkond üle Eesti Soome ning reede õhtuks jõuab see Botnia lahe põhjaossa. Öö tuleb meil seega vihmane. Madalrõhuala järel liigub Baltimaadesse sajupilvi peletav kõrgrõhuhari. Kui Soomes tuleb päev veel sajune, siis Baltimaades on vaid kohati hoovihma oodata.

Saabuv öö tuleb pilves selgimistega, sajab vihma, mis on kohati ka tugev ning on äikest. Öö hakul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul 4-10, iiliti 14, rannikul kirde- ja põhjatuul 8-13, iiliti 19 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde, saartel ja läänerannikul loodesse ja läände. Äikese ajal võib esineda ka tugevamaid tuuleiile. Sooja on 9 kuni 14, Ida-Eestis kuni 16 kraadi.

Hommik tuleb pilvine, Lääne-Eestis pilves selgimistega ning olulise sajuta. Kohati on aga udu. Tuul puhub edelast ja läänest 5-9, iiliti 12, rannikul kuni 13, iiliti 17 m/s. Õhutemperatuur on 11 kuni 15 kraadi.

Päeval on taevas muutlik ning kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela- ja läänetuul 4-10, iiliti 13, ennelõunal põhjarannikul kuni 12, iiliti 17 m/s. Sooja on oodata 13 kuni 19 kraadi.

Õhtul on muutliku pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Puhub nõrk edela- ja läänetuul ning õhutemperatuur on 14 kuni 17 kraadi.

Laupäeval tuleb võrdlemisi pilvine ning kui esialgu sajab vihma vaid Ida- ja Kesk-Eestis, siis pärastlõunal laieneb sadu ka lääne poole. Kohati on äikest. Sooja on keskmiselt 15 kraadi. Järgnevail päevil on taevas muutlik. Mitmel pool rabistab hoovihma ning pärastlõunati võib ka äikest olla. Sooja on pühapäeval ja esmaspäeval keskmiselt 17 ning teisipäeval 16 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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