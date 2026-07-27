X!

Nädala teine pool tuleb soojem

ilm
Foto: Helen Wright/ERR
ilm

Juulikuu viimane nädal on alanud sajuselt, mida saadab mõnel pool ka äike, kuid ehk on lohutav teada, et nädala teine pool tuleb päikselisem ja soojem.

Teisipäeva öösel liigub osatsükloni sajune lohk Baltimaade kohalt itta. Selle järel esineb üksikuid sajuhooge, kuid päeval kerkib taevasse taas rünksajupilvi ja pärastlõunal sajab laialdasemalt. Edela- ja läänetuul püsib õhtuni mõõdukalt tugev ning õhumass on üpriski jahe.

Kolmapäeval laieneb lõunapoolse kõrgrõhuala põhjaserv üle Läänemere ja Baltimaade Lõuna-Soomeni. Öö on selge või vähese pilvisusega ja sajuta, pärastlõunal võib kohati hoovihma tulla. Päevane õhusoe tõuseb pea 25 kraadini.

Öö tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest ning pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, mis pärast keskööd pöördub lääne poolt alates läände ja edelasse. Sooja on 12–17 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub lääne- ja edelatuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhusoe jääb vahemikku 14–17 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Pärastlõunal sajab taas mitmel pool hoovihma ja on äikest. Puhub lääne- ja edelatuul 3–9, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 18–22 kraadi.

Õhtul on ilm Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta, ida pool on taevas pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Puhub mõõdukas lääne- ja edelatuul ning sooja on kuni 19 kraadi.

Kolmapäeval on sajuvõimalus keskpäevani väike ja pärastlõunal võib olla üksikuid vihmahooge. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ning öösel on üheksa kuni 18, päeval 19–24 kraadi. Ilm on neljapäeval peamiselt sajuta, tuul nõrgeneb ja päevasele õhusoojale lisandub veel paar kraadi. Reede öö ja ennelõuna on veel sajuta, pärastlõunal jõuab saartele ja õhtul ka mandri lääneserva hoogsajupilvi. Öösel on keskmiselt 15, päeval 25 kraadi.

Augustikuu algab öiste vihmahoogude ja äikesega, sajud levivad Lääne-Eestist ida poole, pärast mida päeva edenedes sajud Lääne-Eestis hõrenevad ja veidi hoovihma sajab vaid idas. Õhk pisut jaheneb.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Samal teemal

eestlased kõrbes

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:35

ETV spordisaade, 27. juuli

22:25

Malõgina langes Rumeenias konkurentsist avaringis Uuendatud

22:17

Eestlasest FIA rallijuht: väga pea on oodata positiivseid uudiseid

22:12

Herem: Sõrskõi on sõdinud nii, nagu peab

21:44

Levadia eurovastane andis peatreenerile kinga

21:30

Väikse väina tamm Muhu ja Saaremaa vahel sai 130 aastaseks

21:29

Setomaa talumuuseum otsib lammastele seto nimesid

21:24

Nädala teine pool tuleb soojem

21:11

U-18 korvpallikoondis kaotas ka Itaaliale

20:53

Keskerakond alustab Pärnus Isamaa ja EKRE-ga koalitsioonikõnelusi Uuendatud

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

13:38

Ukraina andis löögi Lõuna-Venemaal asuvate linnade pihta Uuendatud

14:41

Saksamaa parke räsib inimestele ohtlik ööliblikas

12:44

Iraan lubas Ukrainale Kaspia merel toimunud laevarünnaku eest kätte maksta

26.07

Ossinovski: linnavalitsus mängis Tallinna olümpiaujula rajamise ühele ettevõttele

16:20

Tallinna-Tartu maanteel Põltsamaa vallas hukkus mitme auto avariis inimene

10:13

Reformierakond võrdsustas toetuse EKRE ja sotsiaaldemokraatidega

26.07

Sõja 1614. päev.Venemaa ründas drooniga toidupoodi, hukkus üheksa-aastane laps Uuendatud

11:35

12. augustil näeb Eestis päikesevarjutust

06:50

Venemaa tühistas Ukraina ohu tõttu taas Peterburi mereväeparaadi

08:03

USA ja Iraani konflikt läks pausile ning nafta hind langes

ilmateade

SPORT

22:35

ETV spordisaade, 27. juuli

22:25

Malõgina langes Rumeenias konkurentsist avaringis Uuendatud

22:17

Eestlasest FIA rallijuht: väga pea on oodata positiivseid uudiseid

21:44

Levadia eurovastane andis peatreenerile kinga

loe: kultuur

15:16

Galerii: kolmas Nublikum tõi Keila lauluväljakule täismaja

14:57

Pildid: galeriis Pallas on avatud leina üle mõtisklev näitus "Jätkusidemed"

14:23

Nolani "Odüsseia" on kogunud Eestis üle 43 000 vaatamise

13:58

Eesti noortefilm "Morten" võitis Itaalias kolm auhinda

loe: eeter

13:56

Katri Rebane: mõni tekst hüüab kohe, et tee minust laul

12:07

Filmiprodutsent Tanel Tatter: lõpuks loeb see, kas inimesed tulevad kinno

11:43

Lauri Kaare: Nolan teeb suure ekraani kino

26.07

Pianist Rahel Talts: folgipisiku sain lapsena tänaval muusikat mängides

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (27.07.2026 18:00:00)

18:30

Riik liigub edasi Enefiti Liivi lahe meretuulepargi eriplaneeringuga, kuid eelisseisus on maismaapargid

15:25

Raadiouudised (27.07.2026 15:00:00)

14:40

Raadiouudised (27.07.2026 12:00:00)

14:35

Asendusteenistusse astujate arv on rahaliste vahendite tõttu piiratud

14:35

Gümnaasiumides ja kutsekoolides on kohti rohkem kui gümnaasiumilõpetajaid

14:35

Saksamaa võitleb erakordselt suure hulga mürgiste röövikutega

14:30

Raadiouudised (27.07.2026 09:00:00)

26.07

Eesti Keele Instituut valmistab ette Tõlkeväravat

26.07

Päevakaja (26.07.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo