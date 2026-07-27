Nädala teine pool tuleb soojem

Juulikuu viimane nädal on alanud sajuselt, mida saadab mõnel pool ka äike, kuid ehk on lohutav teada, et nädala teine pool tuleb päikselisem ja soojem.

Teisipäeva öösel liigub osatsükloni sajune lohk Baltimaade kohalt itta. Selle järel esineb üksikuid sajuhooge, kuid päeval kerkib taevasse taas rünksajupilvi ja pärastlõunal sajab laialdasemalt. Edela- ja läänetuul püsib õhtuni mõõdukalt tugev ning õhumass on üpriski jahe.

Kolmapäeval laieneb lõunapoolse kõrgrõhuala põhjaserv üle Läänemere ja Baltimaade Lõuna-Soomeni. Öö on selge või vähese pilvisusega ja sajuta, pärastlõunal võib kohati hoovihma tulla. Päevane õhusoe tõuseb pea 25 kraadini.

Öö tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest ning pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, mis pärast keskööd pöördub lääne poolt alates läände ja edelasse. Sooja on 12–17 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub lääne- ja edelatuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhusoe jääb vahemikku 14–17 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Pärastlõunal sajab taas mitmel pool hoovihma ja on äikest. Puhub lääne- ja edelatuul 3–9, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 18–22 kraadi.

Õhtul on ilm Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta, ida pool on taevas pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Puhub mõõdukas lääne- ja edelatuul ning sooja on kuni 19 kraadi.

Kolmapäeval on sajuvõimalus keskpäevani väike ja pärastlõunal võib olla üksikuid vihmahooge. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ning öösel on üheksa kuni 18, päeval 19–24 kraadi. Ilm on neljapäeval peamiselt sajuta, tuul nõrgeneb ja päevasele õhusoojale lisandub veel paar kraadi. Reede öö ja ennelõuna on veel sajuta, pärastlõunal jõuab saartele ja õhtul ka mandri lääneserva hoogsajupilvi. Öösel on keskmiselt 15, päeval 25 kraadi.

Augustikuu algab öiste vihmahoogude ja äikesega, sajud levivad Lääne-Eestist ida poole, pärast mida päeva edenedes sajud Lääne-Eestis hõrenevad ja veidi hoovihma sajab vaid idas. Õhk pisut jaheneb.