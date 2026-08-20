Vene rünnakutes Kiievis ja linna ümbruskonnas hukkus 12 inimest

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinnale Kiievile ja selle ümbruskonnale ballistiliste rakettidega ulatusliku õhurünnaku, milles hukkus vähemalt 12 inimest ning kümned said viga.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 20. augustil kell 10.55:

- Venemaa õhurünnakus Kiievile hukkus vähemalt 12 inimest;

- Sobjanini andmetel lasti alla 20 Moskva suunas liikunud drooni;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1480 sõdurit.

Venemaa õhurünnakus Kiievile hukkus vähemalt 12 inimest

Massiivne raketirünnak Kiievi vastu tabas elurajoone ja ladusid, kirjutas Kiievi linnapea Vitali Klõtško Telegramis.

Linna sõjaväeadministratsiooni teatel said kahjustada ka meditsiiniasutus ja haridusasutus.

Klõtško ütles hiljem, et pealinnas oli hukkunute arv tõusnud 12-ni ja haavata sai 33 inimest.

Kiievi oblasti kuberneri Tõmur Tkatšenko sõnul hukkus rünnakus laiemas Kiievi piirkonnas asuvas Brovarõ rajoonis üks mees ja teine sai viga. On ebaselge, kas see hukkunu sisaldub Klõtško esitatud arvus.

"Kahjustada sai üks tööstusobjekt. Kõik asjaomased teenistused on sündmuskohal ja tegelevad tulekahju kustutamisega," lisas Tkatšenko.

Ukraina õhuvägi oli hoiatanud Vene Kalibr-tüüpi rakettide eest Kiievi oblastis Kaharlõki küla läheduses, mis liikusid pealinna suunas.

Rünnakud tõid kaasa ka julgeolekualaseid vastusamme naaberriikides asuvates NATO liikmesriikides. Poola sõjaväejuhatus teatas, et oli mobiliseerinud lennukid ja aktiveerinud õhutõrjesüsteemid, et kaitsta oma õhuruumi, eriti Ukrainaga piirnevates piirkondades.

Rumeenia kaitseministeerium teatas, et öösel tuvastasid radarid Ukraina piiri lähedal õhusihtmärke, mis ajendas õhku tõusma kaks NATO missioonil olevat Hispaania hävitajat ja Rumeenia õhuväe helikopteri. Ministeeriumi teatel sisenes droon Rumeenia õhuruumi Galați lähedal ja kukkus seejärel alla Tulcea maakonnas asustamata alale.

Viimastel kuudel on mõlemad riigid intensiivistanud kaugrünnakuid, mis on nelja ja poole aasta pikkuses sõjas suurendanud tsiviilohvrite arvu mõlemal poolel.

Kuigi Kiiev on peaaegu igal ööl rünnakute all, on ka Ukraina viimastel kuudel suurendanud vastulööke Venemaale, osaliselt selleks, et survestada Moskvat tulema läbirääkimiste laua taha, et lõpetada Euroopa surmavaim konflikt pärast Teist maailmasõda.

Sobjanini andmetel lasti alla 20 Moskva suunas liikunud drooni

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas neljapäeva varahommikul 20 drooni kahjutukstegemisest nende lähenemisel pealinnale.

"Öösel tulistati alla 20 drooni," sõnas linnapea.

Sobjanin lisas, et päästeteenistuse spetsialistid töötavad sündmuskohal, kuhu kukkusid droonide osad.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1480 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 472 640 (+1480);

- tankid 12 283 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 25 165 (+3);

- suurtükisüsteemid 48 261 (+56);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2050 (+7)

- õhutõrjesüsteemid 1577 (+0);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2321 (+10);

- operatiivtaktikalised droonid 470 869 (+1672);

- tiibraketid 5010 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 136 818 (+500);

- eritehnika 4551 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.