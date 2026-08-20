Horvaatias peeti kinni Nord Streami gaasijuhtme õhkulaskmises kahtlustatav

Kahtlusalune Volodõmõr Žuravljov peeti kinni Euroopa vahistamismääruse alusel Pula linnas ja Horvaatia kohus peab otsustama, kas anda ta välja Saksamaale. Juba varem on Saksamaa esitanud süüdistuse plahvatuste korraldamises endisele Ukraina armee ohvitserile.

"Uurimise praeguses seisus usume me, et ta on üks kahtlusalustest sukeldujatest, kes kinnitas lõhkeaine gaasijuhtmete külge. Ta oli lühidalt kinni peetud ka Poolas eelmise aasta septembris. Poola kohus keeldus teda välja andmast. Nüüd on ta kinni peetud Horvaatias ja Horvaatia kohus otsustab tema väljaandmise," sõnas Saksamaa riigiprokuratuuri pressiesindaja Ines Peterson.

"Minu klient ei ole tekitanud mingit kahju ega pannud toime mingit kriminaalkuritegu, mis oleks kahjustanud Saksamaa olulist taristut nagu Saksamaa valitsus väidab. Midagi ei ole muutunud. Ta on süütu," ütles Volodõmõr Žuravlovi kaitsja Tymoteusz Paprocki.