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Vene õhusõidukit kahtlustatakse õhuruumi rikkumises Soome lahel

Välismaa
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Soome laht.
Soome laht. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Välismaa

Soome kaitseministeerium teatas, et neljapäeva pärastlõunal võis Venemaa õhusõiduk rikkuda õhuruumi Soome lahe lääneosas, vahendas Soome väljanne Yle.

"Igasse arvatavasse territooriumi rikkumisse suhtutakse tõsiselt. Uurimine käib," ütles kaitseminister Antti Häkkänen pressiteates.

Ministeerium ei täpsustanud oma teates, millise õhusõidukiga oli tegemist.

Piirivalveamet uurib juhtumit ja annab asjast täpsemalt teada uurimise edenedes.

Soome Välispoliitika Instituudi teadur Joel Linnainmäki ei pidanud ajalehele Helsingin Sanomat antud intervjuus kõnealust õhuruumi rikkumist tahtlikuks provokatsiooniks.

Siiski rõhutas ta, et õhuruumi rikkumistesse suhtutakse alati tõsiselt, kuna need rikuvad Soome suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Juhtumid toovad tavaliselt kaasa uurimise ja diplomaatilised sammud, nagu protestid või noodid.

Ka mais toimus Porkkala rannikul arvatav õhuruumi rikkumine, kui Vene sõjalennuk põikas kõrvale äikese eest. Õhuvägi reageeris juhtumile operatiivlennuga.

Venemaa suursaadik Soomes kutsuti eelmisel aastal arvatava õhuruumi rikkumise tõttu selgitusi andma.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: yle.fi

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