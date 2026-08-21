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Fotod: Tallinnas avati uue ilme saanud Islandi väljak

Eesti
Uue ilme saanud Islandi väljaku ametlik avamine
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Eesti

Tallinnas välisministeeriumi hoone ees avati reedel pidulikult islandipärase ilme saanud Islandi väljak.

Islandi väljaku avamisel osalesid teiste seas Islandi president Halla Tómasdóttir, Eesti president Alar Karis, välisminister Margus Tsahkna ja Tallinna linnapea Peeter Raudsepp.

Islandi väljaku avamisele järgnes Islandi presidendi riigivisiidi ametlik lahkumistseremoonia.

Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevaks korrastati Islandi väljak ja see sai uue maastikulahenduse. 

Väljaku uus lahendus on inspireeritud Islandi loodusest ja arhitektuurist ning aitab tuua selle paiga sümboolse tähenduse paremini nähtavale. Tallinna linnaplaneerimise ameti ja Kesklinna valitsuse koostöös sündinud lahendus annab väljakule uue ilme ning loob võimaluse seda linnaruumi senisest enam kasutada.

Ala projektlahenduse autorid on Tallinna linnaplaneerimise ameti peaarhitekti büroo arhitekt Markus Puidak ning keskkonna- ja kommunaalameti maastikuarhitekt Maire Suimets. Ideekavandi autorid on Artur Raik, Riina Parve, Katariina Kangro ja Madis Keerd.

Islandi väljaku maastikuehituslikud tööd tegi Ardens OÜ. Tööde maksumus oli 59 192 eurot, millest 12 400 eurot kaasfinantseeris välisministeerium.

Island oli esimene riik maailmas, kes tunnustas Eesti taasiseseisvumist 22. augustil 1991. Selle ajaloolise sündmuse meenutuseks nimetati Rävala puiestee ja Teatri väljaku vahel paiknev ala 1998. aastal Islandi väljakuks.

Toimetaja: Marko Tooming

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