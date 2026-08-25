Ukraina näitas drooniparaadil ligi 100 relvasüsteemi

Ukraina relvajõud näitasid esmaspäeval Kiievis iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva puhul korraldatud riigi esimesel drooniparaadil ligi 100 erinevat õhus, maa peal ja vees liikuvat mehitamata relvasüsteemi.

Paraadi ajal sõitis Kiievi kesklinnas mööda Kreštšatõki tänavat 30 maapealset robotiseeritud süsteemi, nende seas TerMIT, Rõs, Simba, Ardal ja Ratel.

Neid kasutatakse luureks, mineerimiseks ja demineerimiseks, laskemoona ja varustuse transportimiseks, haavatute evakueerimiseks ning tuletoetuseks, teatas Ukraina presidendikantselei.

Ukraine held the world's first all-drone military parade in Kyiv



The display featured dozens of unmanned ground vehicles on Khreshchatyk Street, uncrewed surface vessels on the Dnipro River, and a multi-tiered flyover of interceptor, reconnaissance, and strike drones. pic.twitter.com/IkVeyUKtyY — Visegrád 24 (@visegrad24) August 24, 2026

Selle esitatud andmete kohaselt on Ukraina maapealsed robotiseeritud süsteemid 2026. aastal täitnud enam kui 66 000 ülesannet.

Ukraina kaitsevägi on sõlminud Ukrainas ettevõtetega lepingud enam kui 22 000 sellise süsteemi hankimiseks.

Dnepri jõel sõitis üheksa Ukraina meredrooni, nende seas Sea Baby, Magura ja Sargan. Neid kasutatakse luure-, patrulli- ja ründeülesanneteks ning need on aidanud Ukrainal jätta Venemaa ilma sõjalisest ülekaalust Musta merel, märkis Ukraina presidendikantselei.

Kiievi kohal demonstreeriti õhus 18 õhusihtmärkide tõrjumiseks mõeldud drooni – P1-Sun, Litavr ja Sting. Need on mõeldud Shahedide ja teiste ründedroonide vastu võitlemiseks.

Samuti esitleti 27 pommidrooni, nende seas Vampire, Lazar ja Heavy Shot, ning kaheksat luuredrooni SHARK ja LF-400.

Paraadi lõpetasid seitse pikamaa-droonisüsteemi Morok ja Sitsen. Eelmisel aastal sooritasid need ligi 2000 rünnakut ning tabasid Venemaa territooriumil enam kui 1000 kinnitatud sihtmärki.

Paraad näitas, kui laia valikut ülesandeid Ukraina mehitamata süsteemid juba täidavad – logistikast ja evakuatsioonist kuni õhutõrje ning pikamaa-rünnakuteni.

See demonstreerib Ukraina liikumist välismaistest tarnetest sõltuvuse vähendamise ja oma kaitsetööstuse tootmismahu suurendamise suunas, teatas Ukraina presidendikantselei.