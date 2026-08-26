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Enefit valmistub Auvere-Narva kaugküttetorustiku rajamiseks

Majandus
Eesti elektrijaam Auveres.
Eesti elektrijaam Auveres. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Majandus

Enefiti plaan rajada Auvere ja Narva vahele ligi 19 kilomeetri pikkune kaugküttetorustik, mille kaudu saab linna kaugküttesüsteemi soojusega varustada, jõuab eelprojekteerimiseni ning eesmärk on see valmis saada ülejärgmise aasta lõpuks.

Narva kaugküte on seni olnud elanikele väga kulukas ja seepärast korraldas Narva Soojusvõrk konkursi, et leida linnale soodsam küttelahendus. Tänavu veebruaris konkursi võitnud Enefit Industry pakkus soojuse hinnaks 53,80 eurot megavatt-tunnist ning praeguseks on ettevõte jõudnud eelprojekteerimise faasi.

Selleks otsib Enefit projekteerijat, kes hakkaks Narvalt ja Narva-Jõesuult ehituslube taotlema ning paneks paika ka kaugküttetorustiku täpse asukoha.

"Soojatrassi projekteerimine vältab plaani järgi selle aasta suvest järgmise aasta kevadeni, mille käigus on vajalik saada võrguvaldajate ja maaomanike kooskõlastused ning ehitusluba," ütles ERR-ile Enefiti kommunikatsioonivaldkonna juht Lennart Komp.

Plaan näeb ette, et toru peab kulgema osaliselt mööda maapealset tugikonstruktsiooni, osaliselt aga maa all. Torustik lõpeb Narva soojusvõrgu liitumispunktiga Balti elektrijaamas, mis on ühtlasi linna kaugküttevõrgu alguspunkt.

Paaris torustiku punktis tuleb naabruses asuvate kinnistute jaoks projekteerida ka müratõkkesein.

Kaugküttetorustiku kogupikkuseks on umbes 18,7 kilomeetrit ning aastas saab sellega üle kanda 300 gigavatt-tundi soojust. Maksimaalne soojusvõimsus on lepingu järgi 85 megavatti, kuid analüüsitakse võimalust transportida kuni 120 megavatti.

"Ehitus algab 2027. aastal pärast kõikide vajalike lubade kättesaamist ning tööle hakkab lahendus hiljemalt 2028. aasta 1. detsembril," sõnas Komp.

Narva kaugkütte varustamine õlitehaste pürolüüsi kõrvalproduktina tekkiva uttegaasiga peaks tagama linnaelanikele soodsama hinnaga kaugkütte ja teenuse järjepidevuse.

Eesti Energia tõi kevadel välja, et Eesti elektrijaama 5. ploki gaasikütusele ümberehitamine maksab ligi 50 miljonit eurot ja sellest umbes pool kulub soojatrassi rajamisele.

Toimetaja: Karin Koppel

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