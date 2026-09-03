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Costa lubas Euroopa Liidu surve suurendamist Venemaale

Välismaa
Antonio Costa Eestis.
Antonio Costa Eestis. Autor/allikas: Stenbocki maja
Välismaa

Euroopa Liit suurendab survet Venemaale, kuni see lõpetab tapmise ja näitab üles tõelist pühendumust rahule, ütles neljapäeval Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa.

Costa rääkis teemal Sofias pärast kohtumist Bulgaaria peaministri Rumen Radeviga.

"Euroopa julgeolek on seotud ka laienemisega. Ukraina, Moldova ja Lääne-Balkan kuuluvad meie liitu. Igaüks liigub edasi oma teenete põhjal ja kõiki koheldakse võrdselt. See on kõige olulisem geopoliitiline investeering, mida Euroopa Liit saab ja peab tegema," ütles Costa.

"Kuigi kandidaatriigid peavad viima ellu vajalikud reformid ja täitma oma varasemad kohustused, siis on samal ajal oluline, et ka meie annaksime oma panuse, astudes nendega konstruktiivsesse dialoogi ja tunnustades tehtud edusamme," sõnas ametnik.

Costa tõstis eraldi esile Ukraina abistamiseks tehtavate ühiste jõupingutuste jätkamise tähtsust sõjas Venemaa vastu ning märkis Venemaa üha vaenulikumat käitumist Euroopa Liidu suhtes.

"Meie sihikindlus Ukraina toetamisel, kui riik end kaitseb ning töötab õiglase ja püsiva rahu nimel, ei ole kordagi kõikunud. Ja nagu te teate, siis ulatub Venemaa vaenulik käitumine Ukrainast kaugemale. Me näeme seda Euroopa Liidu territooriumil. Droonid meie piiridel, küberrünnakud, kriitilise taristu häirimine ja katsed õõnestada meie demokraatiat. Venemaal on aeg see sõda peatada ja mitte seda eskaleerida," jätkas Costa.

Eesistuja lisas, et Venemaa ähvardused ja hirmutamine ei vähenda ühenduse otsusekindlust toetada Ukrainat nii kaua, kuni see on vajalik.

"Kuni saavutatakse õiglane ja püsiv rahu," sõnas Costa.

"Venemaa peab mõistma, et Euroopa ei anna järele. Me vastupidi suurendame survet Venemaale, kuni see lõpetab tapmise ja näitab üles tõelist pühendumust rahule. On aeg peatada sõda. On aeg kehtestada relvarahu ja alustada tõelisi rahukõnelusi," lõpetas eesistuja.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP, BNS

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