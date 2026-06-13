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Euroopa Liit otsustas alustada Ukraina ja Moldovaga ühinemisläbirääkimisi

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Moldova president Maia Sandu.
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Moldova president Maia Sandu. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Välismaa

Euroopa Liidu riikide suursaadikud otsustasid reedel Brüsselis alustada Ukraina ja Moldovaga sisulisi ühinemisläbirääkimisi, avades kõnelused esimese teemade paketi üle juba esmaspäeval.

"See on tunnustus mõlema riigi sihikindluse, julguse ja raske töö eest reformide edendamisel vaatamata tohututele väljakutsetele. See on ka märk sellest, et EL-i pakutav rahu, stabiilsus ja võimalused on esikohal," ütlesid Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa reede õhtul tehtud ühisavalduses.

Laienemine on Euroopa Liidu jaoks strateegiline valik kogu maailmas valitseva ebakindluse keskel, lisasid von der Leyen ja Costa.

Ka Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola tervitas otsust, märkides, et suurem Euroopa on tugevam ja turvalisem Euroopa. Ta meenutas, et esimese läbirääkimiste klastri avamine toimub Ukrainas jätkuva Vene agressiooni olukorras ning Venemaalt lähtuvate ähvarduste ja hirmutamise taustal.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi tänas oma Euroopa partnereid otsuse eest ja rõhutas, et Kiiev on teinud kõik endast oleneva, et avada ka järgmised klastrid.

"Esimese klastri avamine on oluline poliitiline ja moraalne toetus meie riigile ja rahvale," kirjutas Ukraina riigipea.

Ka Moldova president Maia Sandu tervitas otsust ning ütles Moldova televisiooni teatel Euroopa Ülemkogu presidendile Antonio Costale adresseeritud pöördumises, et tema riik on teinud ära vajaliku töö ning jätkab reformide elluviimist.

EL-i juhid otsustasid Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimisi alustada juba 2023. aasta detsembris, kuid kõnelused ei saanud sisuliselt alata, sest eelmine Ungari valitsus Viktor Orbani juhtimisel oli vastu Ukraina liikmesuspüüdlustele.

Kuid uus valitsus Budapestis jõudis sel kuul Kiieviga kokkuleppele Ukrainas elavate ungarlaste õiguste küsimuses, sillutades teed sellele, et Ungari loobuks vastuseisust liitumisläbirääkimiste esimese etapi avamisele.

Esimene läbirääkimiste klaster avatakse esmaspäeval, 15. juunil valitsustevahelisel konverentsil. See hõlmab Euroopa Liidu aluseks olevaid põhiväärtusi ja põhimõtteid, eelkõige õigusriigi põhimõtet ja toimivaid demokraatlikke institutsioone.

Põhialuste klaster hindab riigi valmisolekut rakendada EL-i õiguse peamisi sätteid õigusriigi, valitsemistava ja majanduse kohta. See hõlmab eelkõige kohtusüsteemi sõltumatust, korruptsioonivastast võitlust ja inimõiguste kaitset. See hõlmab ka organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust, rändepoliitikat, piirivalvet ja mitmeid majanduskriteeriume.

Ülejäänud viis klastrit hõlmavad järgmisi valdkondi: siseturg; konkurentsivõime ja kaasav majanduskasv; roheline tegevuskava ja jätkusuutlik ühenduvus; ressursid, põllumajandus ja ühtekuuluvus; välissuhted.

EL-iga ühinemise läbirääkimised on tavaliselt pikad ning hõlmavad aastaid tööd reformide elluviimisel ja Euroopa standardite täitmisel.

Costa ja von der Leyeni sõnul on reedene otsus tunnustus mõlema riigi sihikindlusele, julgusele ja raskele tööle reformide edendamisel isegi väga keerulistes oludes.

Samuti on see nende sõnul signaal, et "Euroopa Liidu pakutav rahu, stabiilsus ja võimalused on võrreldamatud."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, LIGA.net

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