Keskerakond kasvatas nädalaga toetust
Keskerakonna toetus tõusis nädalaga ühe protsendipunkti võrra, millega peatus erakonna kuu aega kestnud langustrend, selgus Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati küsitlusest.
Viimaste tulemuste põhjal toetas Isamaad 26,5 protsenti ja Keskerakonda 21,7 protsenti Kahte populaarseimat erakonda lahutab nüüd 4,8 protsendipunkti, nädal varem oli vahe 6,6 protsendipunkti.
Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14,1 protsendi suuruse toetusega. Nemad omakorda jäädes Keskerakonnast 7,6 protsendipunkti kaugusele.
Sotsiaaldemokraatidega praktiliselt võrdse toetusega on EKRE (14 protsenti). Neile järgnevad Reformierakond (12,3 protsenti), Parempoolsed (6,3 protsenti) ja Eesti 200 (1,9 protsenti).
Koalitsioonierakondi toetas kokku 14,2 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 76,3 protsenti vastajatest
Praeguste toetusnäitajatega saaks Isamaa riigikogus 30, Keskerakond 24, SDE 15, EKRE 14, Reformierakond 12 ja Parempoolsed kuus kohta.
Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 18. maist kuni 14. juunini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.
Toimetaja: Urmet Kook