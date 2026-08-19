Norstat: sotsid on viimastel nädalatel toetust kasvatanud ja EKRE kaotanud

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 1,4 protsendipunkti võrra, samas kui EKRE toetus on langenud viimase kolme nädalaga 1,5 protsendipunkti võrra, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

Suveperioodil on erakondade toetusmaastikul esinenud küll lühiajalisi kõikumisi toetusprotsentides, kuid pikaajalised trendid puuduvad.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6 protsenti, Keskerakonda 22,2 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 14,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad EKRE (13,1 protsenti), Reformierakond (12,7 protsenti), Parempoolsed (5,8 protsenti) ja Eesti 200 (1,5 protsenti).

Koalitsioonierakondi toetas kokku 14,2 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 75,7 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 20. juulist kuni 15. augustini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Praeguste toetusnäitajatega saaks Isamaa riigikogus 29, Keskerakond 25, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 15, EKRE 14, Reformierakond 13 ja Parempoolsed viis kohta.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (25,6 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,65 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,46 protsenti.