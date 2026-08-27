Nepali mudavoolus võis kadunuks jääda ka kaks eestlast

"Meil on infot kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida üleujutuste ja mudavoolude toimumise ajal Hiina-Nepali piirialal ning kellega puudub hetkel kontakt," teatas välisministeeriumi pressiteenistus neljapäeval, lisades, et jälgib tähelepanelikult sündmuste edasist arengut.

Eesti aukonsul Nepalis on ühenduses kohalike ametivõimudega, et saada nende kohta täiendavat infot, märkis välisministeerium.

Välisministeerium palub kõigil piirkonnas viibivatel eestlastel võtta esimesel võimalusel ühendust oma lähedastega Eestis ning oma reis registreerida välisministeeriumi lehel.

Kolmapäeval tabas Hiinale kuuluva Tiibeti ja Nepali piiriala ulatuslik üleujutus, milles neljapäevahommikustel andmetel hukkus vähemalt 162 inimest, kadunuks on jäänud umbes 400 turisti, neist 341 välismaalased.