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Nepali äkktulvas hukkunute arv tõusis 472 inimeseni

Välismaa
Nepali sõdurid päästetöödel.
Nepali sõdurid päästetöödel. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / PRABIN RANABHAT
Välismaa

Nepali ja Tiibeti piiril toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolus hukkunute arv tõusis reedel 472 inimeseni.

Nepali politsei teatas reedel, et hukkunud on vähemalt 469 inimest. Hiina riigimeedia oli varem kinnitanud kolme inimese hukkumist, mis tõstab hukkunute koguarvu vähemalt 472 inimeseni.

Kadunud on üle 1400 inimese,  kelle hulgas on sadu välismaalasi.

Välisministeeriumi teatel võib kadunute hulgas olla ka kaks Eesti kodanikku.

Katastroofilise äkktulva vallandas kolmapäeval sulavast liustikust mägijõkke varisenud jää-, muda- ja kaljumass. 

Katastroof pühkis minema Katmandut ja Hiinale valduses oleva Tiibeti pealinna Lhasat ühendava tee, kus liikus rohkelt matkajaid ning palverändureid. 

Nepal on rakendanud päästetöödele ning sajad päästjad, kuid riigi välisministeerium teatas reedel, et vaja välisriikide abi.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS, Reuters

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