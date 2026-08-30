Nepal: üleujutustes hukkunute arv tõusis 781-ni, kadunuid on 2502

Pühapäevase seisuga on Hiina piiri lähedal nädala esimeses pooles aset leidnud laastavates üleujutustes Nepalis hukkunud vähemalt 781 inimest, teatas riigi katastroofiamet ja lisas, et kadunuks on jäänud 2502 inimest.

Hiina riigimeedia edastas varem, et kolmapäevase katastroofi tagajärjel hukkus Tiibeti autonoomses piirkonnas 16 ja jäi kadunuks 546 inimest, mis tõstab üldise ohvrite arvu 797 hukkunu ja 3048 kadunuks jäänuni.

Päästetööd kestavad juba viiendat päeva.

Nepali kadunuks jäänute seas on ka 592 välismaalast. Nende hulgas on riikliku katastroofiriski vähendamise ja juhtimise ameti andmetel ka 933 töötajat hüdroenergiaprojektidest, mis asusid jõe ääres, kust tulvavesi läbi murdis.

Nepali katastroofiamet teatas pühapäevases ülevaates 1910 oma kodaniku kadunuks jäämisest. Nende hulgas on 562 kadunuks jäänut enim kannatada saanud Rasuwa piirkonnas.

India võimud teatasid, et on Nepalist voolavatest jõgedest leidnud seitse surnukeha, keda peetakse üleujutuse ohvriteks. Neid ei ole aga hukkunute koguarvu sisse arvatud.