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Otse kell 12.45: Siim Kallase ärasaatmine

Eesti
Eesti

Laupäeval saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Siim Kallas. Kell 12.45 algavat ETV otseülekannet Estonia kontserdisaalist näeb otsepildis ka ERR-i portaalis.

Siim Kallase ärasaatmisel kõnelevad president Alar Karis, peaminister Kristen Michal, Eesti Panga president Ülo Kaasik, Euroopa Komisjoni endine volinik Olli Rehn ja Siim Kallasega läbi kultuuri seotud olnud Arne Mikk. Muusikaga saadab ERSO.

Otseülekannet kommenteerib Reimo Sildvee.

Siim Kallas suri 22. augustil 77-aastasena. Ta oli Eesti peaminister, välis- ja rahandusminister, Eesti Panga president, Euroopa Komisjoni asepresident ning mitmekordne riigikogu liige. Kallas oli üks Isemajandava Eesti ettepaneku autoreid, 1992. aasta rahareformi juhte ja Reformierakonna asutajaid.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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