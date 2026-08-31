Otse kell 14: riigikogu erikomisjon arutab hasartmängumaksu laekumist

Istungil käsitletakse hasartmängumaksu laekumise senist seisu pärast kaughasartmängude maksumäära muudatust ning arutatakse, millist mõju on muudatus avaldanud riigieelarvele ja maksust rahastatavatele valdkondadele.

2026. aasta esimese seitsme kuuga on laekunud 3,36 miljonit eurot ehk 9,7 protsenti vähem kui aasta varem.

Avalikule erakorralisele istungile on kutsutud kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa (pildil), maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi ja rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna riigi rahanduse talituse analüütik Rait Kiveste.