Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 4. septembril kell 5.40:

- Ukraina korraldas mitu rünnakulainet Sotši vastu;

- Saksamaa alustas Ukrainale 5000 kaugmaadrooni tootmist.

Ukraina korraldas mitu rünnakulainet Sotši vastu

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu reedet mitu rünnakulainet Venemaal asuva Sotši linna vastu.

Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et Ukraina ründas Vene laeva Nefrit. Ukraina mereväe teatel teenindas laev Venemaa nafta- ja gaasitööstust.

Hiljem teatasid sotsiaalmeediakanalid, et Ukraina rünnaku tagajärjel süttis piirkonnas asuv naftahoidla. Kohalike teadete kohaselt lahvatas naftabaasi põleng Sotši kesklinnas asuva sadama lähedal.

Samuti levisid teated plahvatusest Vene Pantsiri õhutõrjesüsteemi läheduses, kuid pole selge, kas süsteem sai kahjustada.

Sotši on Ukraina jaoks oluline sihtmärk, kuna tegemist on Venemaa eliidi jaoks tähtsa kuurortlinnaga, kus asub ka Putini suveresidents. Linn paikneb Ukraina piirist umbes 650 kilomeetri kaugusel.

Saksamaa alustas Ukrainale 5000 kaugmaadrooni tootmist

Saksamaa ja Ukraina ühisettevõtte kaudu algas ametlikult enam kui 5000 kesk- ja kaugmaadrooni tootmine Ukrainale, teatas neljapäeval Saksa uudisteväljaanne Handelsblatt.

Väljaande andmetel viiakse 300 miljoni euro suurune tehing lõpule 2027. aasta keskpaigaks. Ühisettevõte loodi Saksa-Ameerika kaitseettevõtte Auterion ja Ukraina droonitootja Airlogix vahel 2026. aasta veebruaris Müncheni julgeolekukonverentsil.

Auterion hakkab vastutama droonide tarkvara ja operatsioonisüsteemide eest ja Airlogix toodab füüsilised komponendid. Väidetavalt kasutavad droonid ka tehisintellektisüsteeme, et seista vastu Venemaa õhutõrje elektroonilise segamise katsetele.

"Saksamaal on nüüd taskukohaste täppisrelvade suurtes kogustes tootmisliin," ütles Auterioni tegevjuht Lorenz Meier väljaandele Handelsblatt.

"Me tarnime proovitud ja testitud süsteeme juba sel aastal – kulude ja tootmiskiirusega, mis muudavad heidutuseks vajalike suurte varude loomise reaalselt võimalikuks," lisas Meier.

Tootma hakatakse kahte droonimudelit, millest ühte keskmaa lendudeks ja teist tegevusraadiusega kuni 1500 kilomeetrit.

"See partnerlus ühendab selle, mida kumbki ettevõte üksi ei suudaks saavutada: meie lahingus järeleproovitud raketid, Auterioni autonoomse tarkvara ja Saksamaa tööstusliku võimekuse," ütles Airlogixi tegevjuht Vitali Kolesnitšenko väljaandele Handelsblatt.

Viimase aasta jooksul on Saksamaast saanud üks peamisi abiandjaid Kiievile ja juhtiv partner Ukraina kasvavas kaitsetehnoloogiatööstuses.

Mais käivitasid Berliin ja Kiiev ühisalgatuse nimega Brave Germany, et edendada kaitsetehnoloogiaid ja toetada innovaatilisi idufirmasid. Ukraina kaitsetehnoloogia platvormi Brave1 toel pakub projekt toetusi kaitsevaldkonnas tegutsevatele Ukraina ja Saksamaa ettevõtetele.

Airlogixi ja Auterioni teadaanne tuli ajal, mil Ukraina kasutab üha enam kaugmaadroone, et rünnata Venemaa sõjalist ja energiataristut kaugel rindejoone taga.

President Volodõmõr Zelenski ütles möödunud kuu lõpus, et Ukraina peaks oluliselt suurendama Venemaa-vastaste kaugmaadroonide rünnakute sagedust ja seadis eesmärgiks saata teele 1000 sellist drooni päevas.