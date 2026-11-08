Läti armee sai kätte viimase neljast tellitud Black Hawki helikopterist

Läti relvajõudude juhataja nõunik Roberts Skraučs ütles laupäeval uudisteagentuurile LETA, et nüüd on kätte saadud hanke raames ette nähtud viimane helikopter, teatas Läti rahvusringhääling LSM laupäeval.

Läti valitsus kiitis 2018. aasta septembris heaks nelja uue Black Hawki helikopteri ostmise ligikaudu 175 miljoni euro eest ning sõlmis USA-ga valitsustevahelise lepingu. Esimesed kolm helikopterit tarniti juba aastatel 2022–2023.

Skraučsi sõnul võtab lennutehnika hankimine rohkem aega turvakontrollide ja sertifitseerimise tõttu, samuti seetõttu, et tegemist on täiesti uute helikopteritega.

Relvajõudude teatel laiendab uus helikopter Läti relvajõudude võimeid ja tugevdab riigi kaitset.

Black Hawki helikoptereid kasutatakse sõjaväelaste ja varustuse transportimiseks, meditsiiniliseks evakuatsiooniks, otsingu- ja päästeoperatsioonideks ning muude ülesannete täitmiseks.

Black Hawki helikopterid vahetasid Läti relvajõududes välja füüsiliselt ja moraalselt vananenud Nõukogude päritolu helikopterid Mi-17.