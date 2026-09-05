Ülenurmes sai tutvuda Eesti uhkeimate tõuloomadega

Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumi areenil sai tutvuda Eesti uhkeimate tõuloomadega, kelle hulgas oli nii uuemaid tähti kui ka põlistõuge. Mõnel olid ette näidata lausa näitlejapaberid.

Eesti uhkeimate veiste, hobuste, lammaste, lindude ja küülikute seas oli üks suurimaid tähti Simmentali tõugu lihaveisepull Ustav, kes jõudis näitusele juba seitsmendat korda.

"Ta on mõnus ja väga rahulik. Oleme temaga Tallinnas käinud ning videotes toimetanud," rääkis pulli hooldaja. "Ta on ainuke loom, kes on Tommy Cashiga tuttav. Laulja soovis oma videosse pulli ning käisime Paljassaares filmimas, kuigi video pole veel välja tulnud."

"Simmentali tõul ei lähe Eestis kõige paremini, lõpetajaid on palju ja meid on vähemaks jäänud," lisas ta.

Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu presidendi Tanel-Taavi Bulitko sõnul on mitu kohalikku ja vähem kasumlikku tõugu Eestis hääbumas.

"Eestis toodetavatest loomakasvatussaadustest on puudu. Karjatatavaid loomi, olgu need lihaveised või lambad, võiks meil palju rohkem olla. Näeme, et loomakasvatajate arv väheneb ja farmid jäävad suuremaks, aga kindlasti peab säilima tasakaal," ütles Bulitko.

Samas on lindude ja küülikute hulka lisandunud mitu uut tõugu ja liiki ning nii oli ka nende esindus tänavu rikkalik. Kokku jõudis põllumajandusmuuseumisse sadakond lindu ja looma.

"Meie jaoks on äärmiselt oluline, kuhu maaelu suundub. Täna hommikul veiste aediku ees seistes nägin, kuidas poiss vaatas loomi ja küsis emalt, kas need on päris," rääkis Eesti Maaelumuuseumide juht Kadri Valner.

"On ülioluline, et lapsed saaksid aru – loomad on päris, porgandid kasvavad mullas ja lehm lüpsab piima, mis ei tule tegelikult poest," lisas Valner.

"Meil käib haridusprogrammides lapsi, kes teavad kõike ja võiksid isegi meid õpetada, aga on ka palju selliseid, kes pole elus kana näinud ega tea, et kana muneb," sõnas ta.