Toomas Hendrik Ilves liitus poliitilise liikumisega Volt Europa

President Toomas Hendrik Ilves liitus üle-Euroopalise poliitilise liikumisega Volt Europa, millel on Euroopa Parlamendis viis kohta. Ilvese sõnul otsustas ta erakonda astuda, sest soovib panustada põhimõttelistesse reformidesse, mis aitaksid tänases ebakindlas maailmas kaitsta Euroopa väärtusi.

Ilves liitus liikumisega 10. aprillil, teatas Volt neljapäeval.

Volti veebilehel seisab, et President Ilvest ja Volti ühendab ühine põhieesmärk – ehitada Euroopat, mis on jätkusuutlik, edukas ning suudab juhtida kestlikke muutusi ebakindluse ja segaduste ajastul.

Ilves ise kirjutab Volti lehel, et ei ole kuulunud ühtegi erakonda peaaegu 20 aastat ning on seda teadlikult vältinud alates ametist lahkumisest viimase kümnendi jooksul. Ilves kuulus 10 aastat Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ja lahkus sealt pärast presidendiks saamist aastal 2007.

"Kuid väljakutsed, millega Euroopa Liit täna silmitsi seisab, on oluliselt muutunud. Alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse ja selle avalikult vaenulikust ning ähvardavast suhtumisest Euroopasse kuni Ameerika Ühendriikide vaenuliku administratsioonini, mis on lõhkunud viimased 80 aastat püsinud transatlantilise suhte – peame endalt küsima: kas meie euroopalik eluviis jääb püsima?" kirjutas Ilves.

Ilvese sõnul peab Euroopa end nüüd kokku võtma ja asuma tegutsema kaitse- ja julgeolekupoliitika valdkonnas.

Samuti kutsus ta üles looma üle-Euroopaline kapitaliturg, mis võimaldaks sellist investeerimist, mis on aidanud Ameerika Ühendriikidel jõuda tehnoloogia vallas juhtpositsioonile. "Märksa kaugemale kui Euroopa, kus peame kiiresti ja jõuliselt järele jõudma, eriti tehisintellekti valdkonnas. Kui me neid küsimusi ei lahenda, muutume vaeseks äärealaks, nagu olime viimati keskajal," lausus Ilves.

Ilves rõhutas, et Euroopal on vaja strateegilist Zeitenwende't, ehk murrangut kõigis valdkondades: kaitses, välispoliitikas, rahanduses, ühisturus, ennasthävitavates innovatsiooni- ja tehnoloogiaalastes regulatsioonides, mandri kulukates ja kurnavates energiapoliitikates ning otsustusprotsessides. "Eelkõige tuleb ületada Euroopa enda letargia – soovimatus tegeleda keeruliste reformidega ja sisetülid," märkis Ilves.

Ilvese sõnul on inimõigused, vabadused, õigusriik, vabad ja ausad valimised ohus ning Euroopa püsimajäämiseks on vaja põhimõttelisi reforme.

"Kõiki neid asjaolusid arvesse võttes olen otsustanud murda oma varasema lubaduse hoiduda parteipoliitikast ja liitunud Voltiga – erakonnaga, mis on täna küll veel väike, kuid mille seisukohad minu hinnangul kehastavad just seda, mida Euroopa vajab, et tulla toime tänaste mitmete eksistentsiaalsete kriisidega. Erakonnaga liitumine tähendab väärtuste jagamist. Mina jagan Volti väärtusi," sõnas Ilves.