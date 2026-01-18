X!

Poliitikud: kui USA kehtestab Euroopale tollimaksud, siis sellele järgneb vastus

Eesti
Donald Trumpi ähvardus kehtestada kaheksale Euroopa riigile kõrged tollimaksud.
Donald Trumpi ähvardus kehtestada kaheksale Euroopa riigile kõrged tollimaksud. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Eesti

Mitmed Eesti poliitikud leiavad, et muutunud julgeoleku-olukord nõuab Euroopalt senisest enam panustamist oma julgeolekusse ja sõltuvust Ameerika Ühendriikidest tuleb vähendada.

Kui USA kehtestab Euroopale Gröönimaa pärast täiendavad tollimaksud, siis järgneb sellele vastus, ütlevad Eesti saadikud Euroopa parlamendis üsna ühest suust. Näiteks peatatakse tõenäoliselt varem sõlmitud kaubanduslepe USA ja Euroopa liidu vahel.

"Kaubandusleppe praegu pausile panek on mõistlik mõte, sest kui Ameerika Ühendriikide hetkesuund on selle peal, et suurendada tollitariife kuni 25%le teatud Euroopa riikidele, siis kahtlemata me ei saa rääkida kaubandusleppe jõustamisest, kus siis Ameerika tootjatele oleks null-protsendine tollimaks," lausus Euroopa parlamendi liige Jaak Madison (Keskerakond).

Suurem küsimus seisneb aga selles, kuhu on jõudnud suhted NATO liitlaste vahel, kui üks nõuab teiselt territooriumi loovutamist ja kas Euroopa saab julgeoleku tagamisel Ameerikale endisel moel loota. Euroopa parlamendi liige Urmas Paet ütles, et Euroopa Liit peab muutuma sõjaliseks ühenduseks ja vähendama sõltuvust Ameerika Ühendriikidest.

"Tuleb teha ka nüüd selged sammud, kuidas tugevdada Euroopa Liidu enda seesmist kaitse- ja siis julgeolekukoostööd, lahingüksuste moodustamiseni välja. Tuleks kasutada seda sama konkreetsete lahingrühmade moodustamist, kus erinevad riigid, loogiline on see sama geograafiline alus, ikkagi teevad süsteemset koostööd kuni teatud ühtse juhtimisstruktuurini välja. See võiks olla ka esimene samm sellise üldise ja suurema või tervikliku Euroopa ühtsete sõjaliste jõudude ettevalmistamiseks," sõnas Paet.

"Ameerika Ühendriikidest liigne sõltumine, olgu majanduslik, poliitiline ja sõjaline, muudab partnerid ja liitlased šantažeeritavaks ja siis kui valges majas on keegi Donald Trumpi taoline, siis seda võimalust ka kasutatakse.Kuigi me otsime jätkuvalt konstruktiiseid suhteid Ameerika Ühendriikidega ja loodame, et Ameerika Ühendriigid jäävad Euroopa liitlaseks, siis liigne sõltumine Ameerika Ühendriikidest kindlasti on julgeoleku mõttes risk," sõnas Euroopa parlamendi liige Sven Mikser (SDE).

President Toomas Hendrik Ilves ütles ERR-ile antud intervjuus samuti, et Euroopa peaks astuma mitmeid samme.

"See ei tähenda ainult suure kaitseväe ülesehitamist – seda tuleb loomulikult teha –, vaid selleks, et Euroopa oleks autonoomne ja iseseisev, on vaja teha väga suuri reforme Euroopa Liidu sees," lausus Ilves.

Näiteks toob ta julgeolekunõukogu loomise, kapitalituru ühendamise investeeringuteks ja ühislaenud. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul peab Euroopa küsima USA-lt selgitusi, aga vältima ka täiendavaid pingeid.

"Need sammud, mis praegu Gröönimaa ümber on lahvatanud, ei ole kuidagivõrd Ameerika Ühendriikide administratsiooni signaalidena antud aktsepteeritavad Euroopa riikidele. See on enesest mõistetav. Järelikult meil peab olema nüüd niisugune küpsus Euroopa riikidel, ühine positsioon kujundada ja saata see signaal, et me ootame oma partnerilt selgitusi ja loomulikult üleskutsega vältida niisuguseid samme, mis pingestavad asjatult," sõnas Reinsalu.

Samamoodi leiab kaitseminister Hanno Pevkur, et liitlassuhte nimel tuleb pingutada.

"Siinkohal eks meil on kõigil vaja pingutada selle nimel, et me ei hakkaks siin NATO liitlaste vahel omavahel minema väga ultimatiivsete seisukohtade juurde, vaid keskenduksime sellele, kuidas lahendada ära Arktika julgeolek," ütles Pevkur.

Eesti on jätkuvalt valmis sõdureid Gröönimaale saatma ja Pevkuri sõnul pole mõistlik seda siduda majandusküsimustega.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:42

Viljandi pidi tunnistama Soome klubi paremust

21:40

Esmaspäeval olulist lumelisa oodata pole

21:39

Legendaarne ööklubi Cafe Amigo lõpetab veebruaris oma tegevuse

21:39

Viipekeelsed uudised

21:30

Tsahkna: Euroopal on omad tugevused, et panna oma nõudmised letti

21:30

"AK. Nädal" uuris, miks lükatakse laste saamist aina edasi

21:25

Ossinovski: hämmastav, et Kõlvarti ja Isamaa arvamus Tallinna haiglast on muutunud

21:20

ERR Gröönimaal: kohalikud kaaluvad saarelt lahkumist, kui USA peaks sisse tungima

21:08

Poliitikud: kui USA kehtestab Euroopale tollimaksud, siis sellele järgneb vastus

21:06

Selver x TalTech naaseb Lätist kahe võiduga

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

06:16

Toomas Hendrik Ilves: Eesti on keerulises olukorras, aga selline on elu

18:40

Trump ähvardab Euroopa riike tollidega, kuni USA saab Gröönimaa Uuendatud

06:06

NATO-le lootvad Eesti poliitikud Euroopa iseseisvasse kaitsesse ei usu

14:14

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

09:45

Ilm läheb tuleva nädala lõpuks pakaseliseks

10:28

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

13:58

Ukrainas hukkus Venemaa öistes droonirünnakutes viis inimest Uuendatud

13:07

Pevkur: Eesti kavatseb jätkuvalt osaleda Taani õppusel Gröönimaal

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

17.01

Haridusministeerium hakkab koolijuhte atesteerima

ilmateade

loe: sport

21:42

Viljandi pidi tunnistama Soome klubi paremust

21:06

Selver x TalTech naaseb Lätist kahe võiduga

20:08

Lajal alustas Portugalis raske võiduga

19:39

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

loe: kultuur

16:05

Arvustus. (Kaamera)silmad Iraanil

14:17

Arvustus. Püstijalamuusikal nüüdisaja hedonistile

12:20

Galerii: Männa ja Eriksoni näitus käsitleb viljakust kui eksistentsiaalset seisundit

10:15

Kuues rollis lavale astuv Silja Miks: see võib natukene olla ka kokkuhoiumeede

loe: eeter

12:10

Ivi Rausi: muusikamaailmas on väga raske üksik hunt oll

11:10

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud David Lynchile

10:28

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

17.01

Gümnasistid AI kasutamisest õppetöös: kõige parem selle juures on aja kokkuhoid

Raadiouudised

18:40

Poliitikud on skeptilised Euroopa väeüksuse plaani suhtes

18:25

Päevakaja (18.01.2026 18:00:00)

18:20

Saaremaal pole sel aastal tuvastatud ühtegi katkuhaiget siga

17.01

Helikassetid tulevad tagasi

17.01

Euroopa püüab Gröönimaa vaidluse tuua NATOsse

17.01

Päevakaja (17.01.2026 18:00:00)

16.01

Kaitsevaldkonna esindajad Kallase keeleettepanekut ei toeta

16.01

Narva muuseum alustas tööstuspärandi avahoidla rajamist

16.01

Päevakaja (16.01.2026 18:00:00)

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo