Kaitseministriks kaalutav Herem tekitab poliitikutes vastakaid arvamusi

Reformierakonna peasekretäri sõnul saab uus minister anda riigikogu ees ametivande järgmisel nädalal, kui parlament sügisistungjärgule koguneb ning sinnani on aega.

"Sõelume inimesi nii seest kui väljast ning sel kolmapäeval Reformierakonna juhatus arutab seda protsessi," ütles Kristo Enn Vaga.

Eelmisel nädalal rääkis peaminister Kristen Michal kaitseministri kohast ka kaitseväe endise juhataja Martin Heremiga. Heremile pole ametlikku ettepanekut tehtud.

"Minu arust on Herem kindlasti Eesti julgeoleku ja kaitseteemades üks tugevamaid, kui mitte kõige tugevam ekspert, ja ta sobiks kaitseministri portfelli kandma väga hästi," lisas Vaga.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ütleb, et Heremi kutsumine kaitseministriks võib olla Reformierakonna soov oma mainet tõsta.

"Ma kujutan ette, et ta peab kaaluma seda, et tuleb väga olulisest kaitsetööstuse ettevõttest otse ministri koha peale. Seal on huvide konflikte. See, et ta on ise sel ajal ametis olnud ja tema lähedased tuttavad on olnud ametis, kust kõik need jamad pärit on – kas kõik see tegevus ja usalduse taastamine on usutav? Seda peab ta kaaluma," nentis Läänemets.

Koalitsioonileppe järgi kuulub kaitseministri koht Reformierakonnale. Peeter Tali Eesti 200 fraktsioonist ütleb, et uus kaitseminister peaks võtma kiiresti valdkonna juhtimise üle. Heremil on Tali sõnul nii plusse kui ka miinuseid.

"Herem on fokusseeritud riigikaitse arendamisele ja sellele, et lühikese ajaga, poole aastaga, asjad ära teha. Risk on selles, et me ei tohiks seisma jääda ja aega kaotada," ütles Tali.

Talist endast aga võib saada riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees. Pärast Kalev Stoicescu lahkumist Eesti 200-st vajab riigikaitsekomisjon uut juhti.

"See selgub järgmisel nädalal, kui fraktsioon koguneb esimest korda üle pika aja, ja siis me seda kindlasti arutame. Ma arvan, et Tali, kes on ka praegu riigikaitsekomisjoni liige, on väga hea kandidaat," sõnas Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo.