X!

Reformierakond otsiks Madise nõusolekul tema presidendikandidatuurile toetust

Eesti
Ülle Madise riigikogus.
Ülle Madise riigikogus. Autor/allikas: Erik Peinar/Riigikogu Kantselei
Eesti

Laupäeval pidasid Reformierakonna fraktsioon ja juhatus koosolek, milles lepiti kokku, et kui õiguskantsler Ülle Madise selleks nõusoleku annaks, siis hakataks tema presidendikanditatuurile riigikogus poolthääli otsima.

Erakonna peasekretäri ja riigikogu liikme Kristo Enn Vaga sõnul on Reformierakond valmis sel nädalal sotsiaaldemokraatide väljapakutud Madise kandidatuurile riigikogus poolthääli otsima.

"Lühike kokkuvõte on järgnev, et kui Ülle Madise on valmis kandideerima, siis Reformierakond teeb tööd, et tagada talle toetus riigikogus ja kui vaja, siis valimiskogus," sõnas poliitik.

Madise võimaliku kandidatuuri tõi sel nädalal avalikkuse ette Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Samas teatas sotside rahvasaadik Züleyxa Izmailova, et tema Madiset ei toetaks. Kõhklev oli vähemalt veel üks sotsiaaldemokraat.

Praeguse parlamendiloogikaga saaks presidendi valimiseks vajalikudest poolthäälest rääkida näiteks nn liberaalsete erakondade leerist ehk Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide kandidaadist.

Kuna kolme peale on neil riigikogus kokku 66 häält, millest tuleks maha võtta kaks Madise kandidatuuri vastu olevat saadikut, peaks leer leidma mujalt vähemalt nelja häält.

Selleks on ilmselt kõige tõenäolisem hääli leida fraktsioonitute ehk aknaaluste saadikute seast, keda on ametlikult 18. Reaalselt ei ole mõne fraktsiooniga liitunud aga vaid seitse saadikut.

Kas sellise loogika alusel on Reformierakonnal usku, et Madise suudetakse riigikogus ära valida?

"Ta on väga hästi ennast tõestanud õiguskantslerina viimase mitme aasta jooksul ning usun, et tema äravalimine riigikogus on vägagi tõenäoline," kostis Vaga.

Lisaks on rahvasaadiku sõnul jätkuvalt laual ka teisi kandidaate. Avalikkusest on näiteks läbi käinud välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ning reedel pakkusid ühiskonnategelased avalikult kandidaadiks ka endist Kaitseliidu ülemat Riho Ühtegit.

Vaga aga ERR-ile ühtegi nime täpsemalt ei maininud.

"Erinevate inimeste nimede üle on arutatud mitmeid kuid ja loodame, et need ametlikumad kandidaadid jõuavad ka siin juulis avalikkuse ette. Tegelikult tagab see, et me saame päeva lõpus parema presidendi," sõnas ta.

Samas on meedias spekuleeritud mitme Euroopas karjääri tegeva eestlase nime, kellest ühena on läbi käinud Maive Rute, kes on praegu Euroopa Komisjoni siseturu ja tööstuse peadirektoraadi asepeadirektor.

"Täna minuga keegi ei ole tegeliku kandideerimise osas minuga rääkinud
ja ma olen oma nime leidnud justnimelt pigem ajaleheartiklitest, kus võimalikke inimesi üles pandud on," sõnas ta ERR-ile, ent lisas: "Kui mind mõni erakond sooviks välja pakkuda - no küllap ma seda ettepanekut väga tõsiselt mõtleksin."

Sel nädalal ütles Madise ise, et pole ühelegi erakonnale oma jah-sõna presidendikandidaadina üles seadmiseks öelnud.

"Tänan kõiki, kes on minule toetust avaldanud, kuid ma ei ole kandideerimiseks kellelegi nõusolekut andnud. Olen õiguskantslerina endiselt erapooletu ja jätkan sellest põhimõttest lähtudes oma tööd," ütles Madise.

Vaga kinnitas, et ka nemad ei ole Madiselt seekohast kinnitust saanud.

Samal teemal

altpop festival

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:58

Eala lõi tiitlikaitsja Swiateki kahe setiga auti

17:50

Tõrva ooperipäevadel toodi taas lavale Gershwini "Porgy ja Bess"

17:45

Tallinna vanalinn vajub

17:26

Reformierakond otsiks Madise nõusolekul tema presidendikandidatuurile toetust

17:20

Varasem võitja Rõbakina sai Wimbledonis üllatuskaotuse

16:43

Messi: tegime palju asju kehvasti

16:30

Gerda Kordemets toob Tõstamaa mõisas lavale kurva komöödia

16:13

Flora ründaja siirdus Hispaania kõrgliigaklubisse

16:04

Ukraina ründas objekte Krimmis, Peterburis ja Belgorodis Uuendatud

15:39

Evans näitas Lõuna-Eestis taset, teine koht Volverile

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

16:04

Ukraina ründas objekte Krimmis, Peterburis ja Belgorodis Uuendatud

03.07

Ilja: tegime avalduse politseile, et uurida võimalikku korruptsiooni Estonias

03.07

Egiptus alistas penaltitega Austraalia ja pääses esmakordselt 16 sekka Uuendatud

03.07

Eesti korvpallikoondis alistas kodusaalis Sloveenia koguni 31 punktiga Uuendatud

03.07

Hiiumaa jäi reedel äikese tõttu elektrita

03.07

Sõja 1591. päev: Ukraina ründas Krimmis asuvaid Vene sõjaväelennuvälju Uuendatud

06:42

Roheneemesaared võitsid südameid, aga Argentina murdis lisaajal nende oma

03.07

Saksamaa suurima relvafirma juht kritiseeris teravalt Merkelit

06:16

Tiit Meren: jumal tänatud, et Tallinna Haiglat ei tule

03.07

Politsei kahtlustab Monaco pommirünnakus ukrainlannat

ilmateade

SPORT

17:58

Eala lõi tiitlikaitsja Swiateki kahe setiga auti

17:20

Varasem võitja Rõbakina sai Wimbledonis üllatuskaotuse

16:43

Messi: tegime palju asju kehvasti

16:13

Flora ründaja siirdus Hispaania kõrgliigaklubisse

loe: kultuur

16:30

Gerda Kordemets toob Tõstamaa mõisas lavale kurva komöödia

15:07

Galerii: Tartus toimub esimest korda popmuusikafestival Tartu Punch

14:13

Galerii: kunstnikeduo LMEO näitus Keskturul uurib linnaruumi uustulnuka pilguga

13:24

Galerii: Valga Hot Shorts tõi filmisõbrad taas piirilinna

loe: eeter

13:15

Ümber maailma reisiv purjetaja: mind huvitab, mis horisondi taga asub

12:02

Teiste jõukusega võrdlemine võib panna inimesi elama üle oma võimete

10:31

Eestlane aitas valida maailma parimaid reklaame: lihtne lahendus paneb silma särama

03.07

"Saarte lood" autor Elisa Avik: äge on vaadata tuntud asju uue nurga alt

Raadiouudised

03.07

Võlausaldajatele avanes pankrotistunud Tartu HLÜ tegelik rahaline seis

03.07

Päevakaja (03.07.2026 18:00:00)

03.07

Teemapargid tõstavad piletihindu või piiravad kulutusi

03.07

Ühiskonnategelased pakuvad presidendikandidaadiks Riho Ühtegit

03.07

Mänd: Estonia juurdeehitisel Teatri väljakul on mitu plussi

03.07

Raadiouudised (03.07.2026 15:00:00)

03.07

Laupäeval sajab hoovihma

03.07

Raadiouudised (03.07.2026 12:00:00)

03.07

Võimlemispeo rohesuunised tekitasid esinejate seas segaduse

03.07

No Bananas jagab klientidele aegunud moosi

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo