Reformierakond otsiks Madise nõusolekul tema presidendikandidatuurile toetust

Laupäeval pidasid Reformierakonna fraktsioon ja juhatus koosolek, milles lepiti kokku, et kui õiguskantsler Ülle Madise selleks nõusoleku annaks, siis hakataks tema presidendikanditatuurile riigikogus poolthääli otsima.

Erakonna peasekretäri ja riigikogu liikme Kristo Enn Vaga sõnul on Reformierakond valmis sel nädalal sotsiaaldemokraatide väljapakutud Madise kandidatuurile riigikogus poolthääli otsima.

"Lühike kokkuvõte on järgnev, et kui Ülle Madise on valmis kandideerima, siis Reformierakond teeb tööd, et tagada talle toetus riigikogus ja kui vaja, siis valimiskogus," sõnas poliitik.

Madise võimaliku kandidatuuri tõi sel nädalal avalikkuse ette Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Samas teatas sotside rahvasaadik Züleyxa Izmailova, et tema Madiset ei toetaks. Kõhklev oli vähemalt veel üks sotsiaaldemokraat.

Praeguse parlamendiloogikaga saaks presidendi valimiseks vajalikudest poolthäälest rääkida näiteks nn liberaalsete erakondade leerist ehk Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide kandidaadist.

Kuna kolme peale on neil riigikogus kokku 66 häält, millest tuleks maha võtta kaks Madise kandidatuuri vastu olevat saadikut, peaks leer leidma mujalt vähemalt nelja häält.

Selleks on ilmselt kõige tõenäolisem hääli leida fraktsioonitute ehk aknaaluste saadikute seast, keda on ametlikult 18. Reaalselt ei ole mõne fraktsiooniga liitunud aga vaid seitse saadikut.

Kas sellise loogika alusel on Reformierakonnal usku, et Madise suudetakse riigikogus ära valida?

"Ta on väga hästi ennast tõestanud õiguskantslerina viimase mitme aasta jooksul ning usun, et tema äravalimine riigikogus on vägagi tõenäoline," kostis Vaga.

Lisaks on rahvasaadiku sõnul jätkuvalt laual ka teisi kandidaate. Avalikkusest on näiteks läbi käinud välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ning reedel pakkusid ühiskonnategelased avalikult kandidaadiks ka endist Kaitseliidu ülemat Riho Ühtegit.

Vaga aga ERR-ile ühtegi nime täpsemalt ei maininud.

"Erinevate inimeste nimede üle on arutatud mitmeid kuid ja loodame, et need ametlikumad kandidaadid jõuavad ka siin juulis avalikkuse ette. Tegelikult tagab see, et me saame päeva lõpus parema presidendi," sõnas ta.

Samas on meedias spekuleeritud mitme Euroopas karjääri tegeva eestlase nime, kellest ühena on läbi käinud Maive Rute, kes on praegu Euroopa Komisjoni siseturu ja tööstuse peadirektoraadi asepeadirektor.

"Täna minuga keegi ei ole tegeliku kandideerimise osas minuga rääkinud

ja ma olen oma nime leidnud justnimelt pigem ajaleheartiklitest, kus võimalikke inimesi üles pandud on," sõnas ta ERR-ile, ent lisas: "Kui mind mõni erakond sooviks välja pakkuda - no küllap ma seda ettepanekut väga tõsiselt mõtleksin."

Sel nädalal ütles Madise ise, et pole ühelegi erakonnale oma jah-sõna presidendikandidaadina üles seadmiseks öelnud.

"Tänan kõiki, kes on minule toetust avaldanud, kuid ma ei ole kandideerimiseks kellelegi nõusolekut andnud. Olen õiguskantslerina endiselt erapooletu ja jätkan sellest põhimõttest lähtudes oma tööd," ütles Madise.

Vaga kinnitas, et ka nemad ei ole Madiselt seekohast kinnitust saanud.