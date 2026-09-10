Valitsus vabastas kaitseministeeriumi kantsleri ametist

Vastava ettepaneku esitas valitsusele kaitseminister Hanno Pevkur.

Kuuse ametist lahkumise tingis peatne ministrivahetus. Nimelt seadis kaitseministri kandidaadiks pakutud Martin Herem ministriks mineku üheks tingimuseks, et senine kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk lahkuks, et uuele ministrile jääks personaliotsustes vabamad käed.

Ministeeriumi kantsleri saab vabastada teenistusest, kui ministri hinnangul ministri ja kantsleri koostöö ei laabu. Avaliku teenistuse seadus ütleb, et kantslerit ei tohi teenistusest vabastada enne kuue kuu möödumist ministri ja kantsleri koos töötamise algusest.

Kuusk ise teatas teisipäeval kirjas kaitseministeeriumi töötajatele, et ta ei esita ise tagasi astumise avaldust ning et tema peab ametist vabastama valitsus.

Veel kaitseministri ametis olev Hanno Pevkur ütles Kuuse ametist vabastamise ettepanekut kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministri ja ministeeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime.

"Kaitseministri kandidaat Martin Herem on ühemõtteliselt välistanud koostöö Kaimo Kuusega. Olukorras, kus peaminister soovib näha Heremit järgmise kaitseministrina, tuleb sellele otsusele ka sisuliselt otsa vaadata, ehk riigikaitse arendamine ei saa jääda ministri ja kantsleri vastastikuse usaldamatuse pantvangiks," ütles Pevkur.

Pevkuri sõnul ei ole praeguses julgeolekuolukorras põhjendatud jätta kaitseministeeriumi juhtimisse teadlikult konflikti, mis hakkaks mõjutama ministeeriumi ja kogu riigikaitse juhtimist.

"Eestil ei ole praegu luksust kulutada järgmised kuus kuud sisemistele võimuvõitlustele. Kui järgmise kaitseministri seisukoht on, et koostöö senise kantsleriga ei ole võimalik, siis tuleb teha otsus, mis võimaldab riigikaitse juhtimisel edasi minna," märkis Pevkur.

Samas rõhutas Pevkur, et otsus ei vähenda Kaimo Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigikaitsesse.

Kuuse viimane tööpäev kaitseministeeriumi kantslerina on 15. september. Kuusk on töötanud kaitseministeeriumi kantslerina 1. septembrist 2024.