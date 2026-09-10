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Tootlikuse ja ekspordivõime suurendamiseks tuleb tööstust automatiseerida

Eesti
Tootlikuse ja ekspordivõime suurendamiseks tuleb tööstust automatiseerida.
Tootlikuse ja ekspordivõime suurendamiseks tuleb tööstust automatiseerida. Autor/allikas: ERR
Eesti

Võrumaal Väimelas toimunud Robofesti korraldajate hinnangul on üks olulisemaid küsimusi see, kui kiiresti suudavad Eesti ettevõtted tootmist automatiseerida, sest väikese tööjõuturuga tööstuse jaoks nähakse selles üht võimalust suurendada tootlikkust ja ekspordivõimet.

Üritusele tuli kokku üle 250 ettevõtja. Valdkonna uusi võimalusi näitas enam kui 40 tööstus- ja koostöörobotit.

Puidu kompetentsikeskuse Tsenter juhataja Ants-Hindrek Tiido rääkis, et eesmärk on inspireerida ja muuta ettevõtjate mõttemaailma. "Robotiseerimine ja automatiseerimine on üks väga kriitiline roll, mis tuleb võtta, et Eestis oleks tööstuseksport potentsiaalikas ja me toodaksime maksimaalselt lisandväärtust," selgitas ta.

"Meil on esindatud 40 robotit ning kõik Eesti robotite müüjad, integraatorid ja Eesti ülikoolid," lisas Tiido.

Kui varem tuli tööstusrobotile üsna täpselt ette öelda, mida ja kuidas ta tegema peab, siis tehisintellekt, kaamerad ja erinevad andurid muudavad robotid järjest iseseisvamaks.

"Kui seni on koostöörobot olnud selline, et me peame talle väga täpselt kõike ette ütlema, siis tänapäeval integreeritakse neile kaamerad, erinevad surveandurid, nad tunnevad pindasid – nad adapteeruvad, AI tuleb siin appi," sõnas Robofesti korraldaja Erkki Naaris

"On üks pisikene mudel, ma kirjutan talle, et palun otsi toast pudel ja ta sõidab ringi ja ta otsib pudeli," jätkas ta. Arendus käibki pigem lisaseadmete, mitte roboti enda juures.

Just lihvimine on tööstuses üks peamistest töödest, mille võib inimese asemel ära teha robot.

ATEMX Tööstusautomaatika tegevjuht Mikk Varik ütles, et näiteks lihvimisroboteid on küll igasuguseid ja erinevaid, aga nende toote puhul on eesmärk, et seadistamine ja käikuvõtmine oleks võimalikult lihtne ning iga operaator saaks sellega hakkama.

Toimetaja: Merilin Leetna

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