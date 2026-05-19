Ministrid ja ettevõtjad allkirjastasid puhta tööstuse kokkuleppe

Andres Sutt ja Erkki Keldo Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ning majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo allkirjastasid koos mitmete ettevõtjate ja ettevõtlusorganisatsioonidega kokkuleppe arendada ühiselt puhast tööstust.

Ühiselt võetakse eesmärgiks puhaste tehnoloogiate arendamise ja tootmise laiema väärtusahela loomine Eestis.

Majandus- ja tööstusministri Erkki Keldo sõnul töötab EISA sügiseks välja meetmed, mis toetavad piloottehaste arendamist ja väärtusahelate loomist. Tuge saab pakkuda ka näiteks planeeringute kiirendamisel.

Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt lisas, et meetmeid, mis arengule hoogu lisavad on mitu.

"Ekspressrada, et saaks planeeringuid kiiremini, erinevad toetusmeetmed, rakendusuuringute programm, rakendusuuringute keskus, kõik tugi, mis me saame Euroopa poolelt. Saame aidata ettevõtteid, et tuua võimalikult palju rahastust ära. Kriitiliste toormete puhul on ka Euroopa Liidul väga suur huvi, et meil tekiks Euroopas alternatiivne võimekus toota näiteks püsimagneteid," ütles Sutt.

Silmet Grupi juhatuse liige Ronald Vähi tõdes, et kokkulepe loob abiks võimalusi.

"Väga palju on siin nendes teekaartides programme, kus on suurinvesteeringute paremad toetusmeetmed. Need on kindlasti kõik abiks, sest maailmas konkureerimine on praegu tõsiselt "huvitav"," sõnas Vähi.

