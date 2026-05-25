X!

Euribori tõus analüütikute sõnul laenude kallinemist kaasa ei too

Majandus
Foto: Airika Harrik/ERR
Majandus

Kuue kuu Euribor, mis mõjutab ka eestlaste laenu ja liisingumakseid, on viimase paari kuuga hoogsalt kerkinud ja jõudnud 2,5 protsenti juurde. Mõnekümne euro võrra suurem makse aga kinnisvaraturgu märkimisväärselt ei mõjuta ning analüütikud ei usu, et laenud edaspidi oluliselt kallinevad.

Varahaldusfirma Avaron investeeringute juht Rain Leesi tõdeb, et aastalõpu intressiootused on hakanud vaikselt allapoole tulema ja kui kuu aega tagasi oodati Euroopa Keskpangalt sel aastal kolme 0,25 protsendipunktist intressitõusu, mis viiks intressitaseme 2,7 kuni 2,8 protsendi ümbrusse, siis nüüd pigem mitte.

"Viimane euroala inflatsioon tõusis kolme protsendini ja ilmselt tõuseb edasi. Kui vaadata, mida finantsturud täna sisse hindavad, siis täna ongi ootused sellised, et eriti üle kahe intressitõusu ei oodata ehk intressid võiksidki aasta lõpuks tõusta ca 2,5 protsendini ja sealt edasi intressitõusu turg täna ei oota," ütles Avaroni investeeringute juht Rain Leesi.

Selline intressi tõus on aga juba euribori sisse arvestatud.

"Tänaseks turg on intressitõusud juba etteruttavalt sisse hinnanud ehk kui edasisi intressitõuse ei tule, siis pole ka euriboril olulist põhjust edasi tõusta," märkis Leesi.

Viimaste kuude poole protsendipunktine euribori tõus eluasemelaenude tagasimakseid väga märgatavalt tõstnud ei ole.

"Need kes võtavad praegu laenu - esimeses kvartalis oli keskmine laenusumma 153 000 eurot. Kui euribor tõuseb 0,5 protsendipunkti, siis see tähendab laenuvõtja jaoks ca 42 eurost kuumakse tõusu," ütles Swedbanki eluasemelaenude valdkonna juht Anne Pärgma.

Laenulepinguid sõlmitakse Pärgmäe sõnul praegu ligi kolmandiku võrra rohkem kui eelmisel aastal.

LVM kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing oletab, et kinnisvaraturule oleks arvestatav mõju siis, kui euribor kerkiks 3,5 kuni nelja protsendi tasemele.

"See oli näha, et see oli kuskil 3,5 kuni neli protsenti, mis oluliselt mõjutas. Siis olid ka pankade marginaalid kõrgemad. Täna see heas mõttes konkurents pangaturul on marginaale ka selgelt vähendanud. Hea kliendi nimel pangad päriselt konkureerivad ja see omakorda pole seda intressi kokku nii kõrgeks tõstnud," lausus Saksing.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:18

Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

20:00

Rootsis sattus esmakordselt liinil olnud isejuhtiv buss avariisse trammiga

19:45

Superbike'ide mõõduvõtu Porsche Ringil võitis Saarmaa

19:40

Venemaa teatas kavatsusest jätkata Kiievi ründamist Uuendatud

19:16

Vanameister Wawrinka jättis Roland Garrosi väljakutega hüvasti

19:15

Ukrainas on käimas Ilmar Raagi uue põnevussarja võtted

19:15

Võru valiti uus linnapea ning kinnitati uus linnavalitsuse koosseis

19:15

Päevakaja (25.05.2026 18:00:00)

18:55

Kaupo Kikkas avas Allee galeriis fotonäituse Eesti kunstilegendidest

18:54

Kiievi lähedal filmitakse üles Ilmar Raagi uut põnevussarja

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

08:34

Viis suurt NATO riiki blokeerisid plaani suurendada sõjalist abi Ukrainale

24.05

Sõja 1551. päev: Kiievit tabas massiline ballistiliste rakettide rünnak Uuendatud

07:08

Venemaa segas Eestist kodumaale naasnud Briti kaitseministri lennuki GPS-signaali

06:27

Kinnisvara ostmisel mängib üha olulisemat rolli raudtee lähedus

16:39

The Telegraph: Venemaa leidis viisi suunata droone Euroopasse

19:40

Venemaa teatas kavatsusest jätkata Kiievi ründamist Uuendatud

24.05

Tsahkna: USA ei juhi enam Venemaa-Ukraina rahuprotsessi

12:05

Praeguse sündimuse jätkumine võib rahvaarvu sajandi lõpuks kahandada ligi poole võrra

14:12

Venemaa väitel leiti Ust-Luga sadamas tankerilt magnetmiine

24.05

Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida telefoniga

ilmateade

loe: sport

20:18

Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

19:45

Superbike'ide mõõduvõtu Porsche Ringil võitis Saarmaa

19:16

Vanameister Wawrinka jättis Roland Garrosi väljakutega hüvasti

18:43

Aivar Kuusmaa jätkab Tartu Ülikooli peatreenerina veel kaks hooaega

loe: kultuur

18:55

Kaupo Kikkas avas Allee galeriis fotonäituse Eesti kunstilegendidest

18:54

Kiievi lähedal filmitakse üles Ilmar Raagi uut põnevussarja

18:40

Edith Sepp: Cannes'i filmifestival on väga poliitiliseks muutunud

15:25

Tallinnas esineb looga "Sunshine Reggae" tuntuks saanud ansambel Laid Back

loe: eeter

16:18

Margus Põldsepp: mu suur kirg on eestlaste sõdurilaulud

13:52

German Golub: filmide pikk ettevalmistus sööb eelarvest suure osa ära

11:58

Mick Pedaja: lapsepõlve pättused on väga tugevalt hingele jäänud

11:42

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Jonas.f.k

Raadiouudised

15:30

Eesti soovib, et EL alustaks järgmisel kuul Ukraina liitumisläbirääkimistega

15:30

Raadiouudised (25.05.2026 15:00:00)

15:25

Eksperdid soovivad kopsuvähi diagnoosimist kiirendada

12:40

Küprose parlamendivalimised võitis paremtsentristlik Demokraatlik Koondis

12:40

Kohtla-Järvel plaanitakse kaotada lasteaedade osalustasu

12:25

Metsloomade sattumine inimeste kodudesse valmistab spetsialistidele üha enam muret

12:20

Raadiouudised (25.05.2026 12:00:00)

10:40

Kodu soetamisel mängib aina suuremat rolli raudtee lähedus

09:25

Raadiouudised (25.05.2026 09:00:00)

24.05

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo