Pevkur: USA relvatarned jõuavad Eestisse mitte kuude, vaid nädalatega

Iraani sõja tõttu ajutiselt peatatud USA relvatarned jõuavad Eestisse juba lähinädalatel, ütles ERR-ile kaitseminister Hanno Pevkur. Erandiks on HIMARS-i raketid ATACMS, mida ameeriklastelt praegu Iraani sõja tõttu ei saa.

Pevkur ütles juuli keskpaigas, et ameeriklastega on saavutatud kokkulepe relvatarnete jätkumises ning et kogu tellitud moon on transpordiks vabastatud, välja arvatud ATACMS. Siis pakkus kaitseminister, et eri moonaliigid peaksid Eestisse jõudma lähikuudel ning tarned sõltuvad logistilistest üksikasjadest.

Augusti alguseks on muutunud nii palju, et tarneajad pole mõõdetavad enam kuudes, vaid nädalates, ütles Pevkur kolmapäeval.

"Sisulises mõttes on seis sama, tarnete liikumine on töös ja minu teada ikkagi küsimus ei ole enam mitte kuudes, vaid nädalates. Milline kuupäev täpselt saab olema tarneks, seda me turvalisuse huvides välja öelda ei taha," lausus ta.

Kuni 300-kilomeetrise laskeulatusega taktikalisi rakette ATACMS-e, mida kasutab mitmikraketiheitja HIMARS, ei saa ameeriklastelt aga endiselt.

"ATACMS-ide vaatest muutust ei ole. Nagu me näeme, Iraanis lahendust siiamaani veel pole ja seetõttu ei ole ka meil uut teadmist seoses ATACMS-idega. Nii et kõikide muude tarnetega liigume edasi, aga ATACMS-id on ootel," lausus Pevkur.

Pevkur ütles juulis, et USA poolt tarneteks vabastatud moona hulka kuuluvad ka näiteks HIMARS-i treeningmoon ja GMLRS-süsteemid. Moona transportimiseks eelistab Eesti õhutransporti, kuid võimalik on ka meretransport.

Eesti kaitseväel on kuus HIMARS-i (M142 High Mobility Artillery Rocket System) mitmikraketiheitjat. Aprillis allkirjastasid riigi kaitseinvesteeringute keskus ja USA kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin lepingu kolme uue HIMARS-i raketiheitja soetamiseks, mis peaksid Eestisse jõudma 2027. aastal.