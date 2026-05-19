"Impulss": Hiina odavkaup tekitab ekspertides hulga küsimusi

Maksu- ja tolliamet laotas ETV saate "Impulss" kaamera ees lahti kotitäie konfiskeeritud kaupa (vt videot selle loo päises).

"Tavaliselt toll kasutab sellist protsessi nagu riskianalüüs, mille käigus me siis selekteerime suurema ohuga või suurema riskiga asjad. Selliste Aasia platvormidelt tulnud kaupade puhul kõige tõenäolisemad probleemid, mis meil on olnud, on tooteohutus," rääkis maksu- ja tolliameti kauba ja postikontrolli juhtivinspektor Albina Saar.

Laual olevatest keelatud kaupadest jääb koheselt silma Labubu-stiilis mänguasi, mis mullu vallutas sisuliselt üleöö Eesti lasteaiad ja koolid. Piiratud saadavuse ning krõbeda hinna pärast vohasid nukkude võltsingud Hiina veebipoodides.

"Nende Labubudega on hästi mitu probleemi korraga. Esimene asi, millega on võib-olla kõige lihtsam reageerida, on intellektuaalomandi rikkumine ehk tegemist on võltsinguga. Aga kui me hakkame nüüd neid lähemalt vaatama, siis me näeme ju seda kvaliteeti. Ja siin tulevad siis muud murekohad ka välja, et kas neid on näiteks ohutu lastele anda, kas tükid võivad ära tulla, kas on kasutatud ohutuid materjale," selgitas Saar.

Populaarse lelu võltsing ei jäänud silma mitte ainult maksuametile, vaid ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile. Mai alguses testisid nad Labubu-moodi mänguasjade ohutust. 70 protsenti võltsitud leludest kujutasid väikelastele tõsist lämbumisohtu ning 20 protsenti sisaldasid ftalaate - aineid, mis on ohtlikud hormonaalsüsteemile ning suurendavad vähiriski.

"Võltsingute puhul kasutatakse hästi tihti ebakvaliteetseid materjale, sest üritatakse kuskil seda raha kokku hoida. Materjali ja tööjõu peal on see kõige lihtsam," märkis Saar.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul on probleem just nende toodetega, kus esineb mingeid aineid, mis on Euroopa Liidus keelatud. "Ajaga paratamatult neid aineid tekib rohkem," lisas Härma.

Möödunud aasta lõpus avaldasid mitme Euroopa Liidu riigi tarbijakaitseametid raporti, milles testiti Hiina ostuplatvormidelt tellitud mänguasjade ohutust. Ühes pealtnäha süütus, pehmes bussikujulises laste salvrätihoidjas leiti lubatust viis korda rohkem formaldehüüdi.

"Formaldehüüd – vanasti väga tavaline kosmeetikatööstuses kasutatav aine, täna Euroopa Liidus keelatud, sest on tõendatud, et ta võib põhjustada vähki," ütles Härma.

"Tegelikult, kui mingis riigis seda avalikult ja lubatult müüakse, ei tähenda see seda, et see on lubatud ka Eestis või siis Euroopa Liidus laiemalt," täiendas Saar.

Kõik Euroopa Liidu riigid teavitavad uutest ohtlikest kaupadest süsteemis Safety Gate, kus mullu anti märku üle 4500 korra.

"Impulss" otsustas ise järele kontrollida, millise kvaliteediga on Hiinast tellitud kaup. Korraldasime ajakirjandusliku eksperimendi ja tellisime Temust kaks suvalist soodsa hinnaga ilutoodet. Palusime terviseametil neid analüüsida. Kõigepealt testisime metalse läikega huulevärvi, mille pakendil on juhuslikult isegi trükiviga.

"Kuna teda reklaamitakse siin nagu "metallic", siis väga loogiline on testida sellist toodet kohe erinevate Euroopa Liidus keelatud raskemetallide suhtes, mis võivad sellist metalliktooni anda," tõdes Härma.

Keemia valdkonna spetsialist Merili Tammik selgitas, et kui proovis on palju raskmetalle, võivad need olla kahjulikud inimeste tervisele. "Eriti, kui meil on kosmeetikaproovid, nagu näiteks huulepulk, mis tahes-tahtmata liigub ka seedesüsteemi, siis võib see mõju päris tugev olla," lisas ekspert.

Lisaks raskemetallidele saab kontrollida ka allergeensete lõhnaainete sisaldust. Selleks valis "Impulss" mõni euro maksva kehakoorija, millel puhul polnud esmapilgul selge, kas ning millisel määral see lõhnaaineid üldse sisaldab.

Terviseameti kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist Ilona Honga nentis, et isegi, kui lõhnaaineid on vähe, on nad ohtlikud just inimestele, kes on allergilised nende vastu. "Sest me oleme harjunud sellega, et isegi looduslikud lõhnaained, mis tulevad eeterlikest õlidest, et nad oleks head, aga kui sul on allergia, siis see võib tekitada ka astmat. Seega on vaja olla väga ettevaatlik lõhnaainetega," manitses Honga.

Kui maksu- ja tolliamet avastab piiril mõne toote, mis võib olla tervisele kahjulik, siis saadavad nad selle samamoodi nagu "Impulss" kontrolli mõnda laborisse.

Albina Saare sõnul esineb toodetel tihtipeale mitu rikkumist: tegu võib olla intellektuaalomandi varguse ehk võltsinguga, ja lisaks on kokkuhoiu nimel kasutatud tervisele ohtlikke aineid. Või ei täida kaup ettenähtud eesmärki, nagu nende prillide puhul.

Täiesti omaette kategooria moodustavad tooted, mis sisaldavad ohustatud looma- või taimeliike. Euroopa Liidus on nende importimiseks vaja sertifikaati, mis Saare sõnul väikeste tellimuste puhul enamasti puudub. Ta tõi näiteks, et toidulisandi puhul on väidetud, et see sisaldab tiigrivurre.

"Kui te juba toote tellite, et siis seda toodet tellides võiks olla selle toote juures juba näha koostisosade nimekiri. See tegelikult on oluline märk, et tootja teab nendest ohutusreeglitest, ta tunneb neid ohutusnõudeid," rõhutas Härma.

Aga mis oli siis "Impulsi" tellitud testide tulemus? Terviseameti tehtud analüüsid kinnitasid, et nii huulevärvil kui ka kehakoorijal olid kõik ained lubatud koguses ning vastasid pakendil määratud koostisosadele. Küll aga puudus tellimise hetkel internetis toodete sisu täpne kirjeldus.

"Tegelikult peab olema ka internetis see informatsioon nähtav, enne kui inimene selle toote tellib. Sellisel juhul, kui see ei ole nähtav, tegelikult oleks põhjust algatada siin juba järelevalve," tõdes Härma.

Lisaks tuvastas terviseamet "Impulsi" tellitud testi käigus kehakoorijas kaks lõhnaainet, mida polnud pakendil mainitud. Tegemist pole aga rikkumisega, sest lõhnaainete kogus oli üliväike. Kui aga toode osutub ohtlikuks, võetakse Euroopast Hiina müügiplatvormiga ühendust ja palutakse kaup müügilt eemaldada.

"Paratamatult on näha, et kui toode on turult kõrvaldatud, siis see ei garanteeri, et see toode tagasi ei tule turule. Järelseire näitab, et teatud keelatud tooted või turult eemaldatud tooted mingi aja tagant tulevad uuesti müügile, et siis on vaja nendega uuesti tegeleda. Ta on selline pidev protsess," ütles Härma.

Albina Saar täpsustas, et maksu- ja tolliamet saab võltsitud esemeid vaadata piiri peal. "Aga kui need juba Euroopa Liidus on, siis enam mitte, siis see ei ole enam meie nii-öelda teema. Me oleme hästi palju kuulnud tegelikult ju seda, et kas te olete näinud, mis kuskilt müüakse, needsamad Labubud kuskil laatadel, aga enam ei saa midagi teha, tollil enam ei ole pädevust."