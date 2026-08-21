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Läti piirivalvurid avastasid Valgevene piiri äärest migrantide tunneli

Välismaa
Läti piirivalvurid pidasid kinni inimesed, kes saabusid tunneli kaudu ebaseaduslikult riiki
Läti piirivalvurid pidasid kinni inimesed, kes saabusid tunneli kaudu ebaseaduslikult riiki Autor/allikas: Läti riiklik piirivalve
Välismaa

Läti piirivalvurid avastasid neljapäeval Krāslavas 28 inimest, kes olid Valgevenest alguse saanud maa-aluse tunneli kaudu ebaseaduslikult riigipiiri ületanud, teatas Läti piirivalveamet.

Piiriületuse asjaolusid uurides ning ümbrust põhjalikult kontrollides avastasid piirivalvurid Kaplava piirivalveüksuse vastutusalas, 20 meetri kaugusel piirist, sambla alla peidetud maa-aluse käigu.

Läti-Valgevene piiri äärest avastati järjekordne migrantide tunnel Autor/allikas: Läti riiklik piirivalve

See on juba teine kord, kui riigipiiri ebaseaduslikuks ületamiseks on kasutatud tunnelit.

28 inimest saadeti Valgevenesse tagasi.

Piirivalvurid avastasid augusti alguses Augšdaugava piirkonna Skrudaliena vallas 15 inimest, kes olid Valgevenest maa-aluse tunneli kaudu ebaseaduslikult riigipiiri ületanud.

Läti idapiiri turvalisuse tagamiseks algas 11. augustil operatsioon Vilkatis. Selle eesmärk on oluliselt vähendada ebaseaduslike piiriületuste arvu Ida-Lätis ning ennetada sarnaseid intsidente tulevikus.

Samuti on piirivalveamet koostöös politseiga alustanud võimalike maa-aluste tunnelite otsimiseks Läti-Valgevene piiriäärsete pinnasekihtide skaneerimist spetsiaalse radariga.

Lätis kehtib Valgevene piiril aasta lõpuni tugevdatud piirivalverežiim, mis kehtestati vastuseks Valgevenest lähtuva ebaseadusliku rände suurenenud survele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, LSM

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